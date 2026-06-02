مونديال جديد وقوانين حديثة .. كيف ستتغير كرة القدم في كأس العالم 2026؟

لن تكون بطولة كأس العالم 2026 مجرد نسخة جديدة من المونديال بل تبدو أقرب إلى بداية مرحلة مختلفة في تاريخ كرة القدم العالمية سواء من حيث نظام البطولة أو القوانين التي ستطبق داخل المستطيل الأخضر.

فبينما تستعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لاستضافة الحدث الأكبر في عالم كرة القدم ينتظر عشاق اللعبة نسخة استثنائية بكل المقاييس بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توسيع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا للمرة الأولى وهو ما يعني زيادة عدد المباريات واتساع رقعة المنافسة.

لكن التغيير لن يقتصر على شكل البطولة فقط إذ ستشهد الملاعب تطبيق مجموعة من القوانين الجديدة التي تهدف إلى فرض مزيد من الانضباط وتقليص الأخطاء التحكيمية ومحاربة السلوكيات التي أثارت الجدل في السنوات الماضية.

هيبة الحكم أولاً

أحد أبرز الملفات التي حظيت باهتمام كبير من المجلس الدولي لكرة القدم "IFAB" خلال الفترة الأخيرة يتعلق بعلاقة اللاعبين بالحكام داخل أرض الملعب.

وعانت العديد من البطولات الكبرى خلال السنوات الماضية من ظاهرة اعتراض اللاعبين بشكل جماعي على القرارات التحكيمية الأمر الذي كان يؤدي في أحيان كثيرة إلى فقدان السيطرة على مجريات المباريات.

ولذلك ستشهد بطولة كأس العالم 2026 تطبيق إجراءات أكثر صرامة تجاه هذه الظاهرة حيث سيكون قائد المنتخب هو اللاعب الوحيد المسموح له بالتواصل المباشر مع الحكم ومناقشة قراراته بينما قد يتعرض أي لاعب يشارك في الاحتجاجات الجماعية لعقوبات فورية.

ويهدف هذا التعديل إلى إعادة الهدوء إلى المباريات ومنح الحكام مساحة أكبر لاتخاذ قراراتهم دون ضغوط أو محاولات للتأثير عليهم.

مواجهة السلوكيات الخفية

وفي إطار السعي للحد من التجاوزات اللفظية داخل الملعب تتجه الجهات المنظمة نحو تشديد الرقابة على الأحاديث التي تدور بين اللاعبين أو مع الحكام خلال المباريات.

وباتت مسألة تغطية الفم أثناء النقاشات داخل أرض الملعب محل اهتمام كبير في السنوات الأخيرة خاصة مع تزايد الاتهامات بوجود عبارات مسيئة أو عنصرية يصعب رصدها عبر البث التلفزيوني.

لذلك تسعى الجهات المختصة إلى الحد من هذه الظاهرة من خلال إجراءات أكثر صرامة تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط داخل المباريات بما يضمن بيئة تنافسية أكثر احترامًا لجميع الأطراف.

تقنية الفيديو تحصل على نفوذ أكبر

منذ ظهور تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" لم تتوقف المناقشات حول حدود تدخلها وصلاحياتها خاصة في الحالات التي كانت تثير الجدل دون أن تكون ضمن نطاق المراجعة.

وفي مونديال 2026 يبدو أن التقنية ستحصل على دور أكبر من السابق إذ سيتم توسيع نطاق المراجعات في بعض الحالات التي كانت تخرج سابقًا عن اختصاص حكم الفيديو.

ويأمل الاتحاد الدولي أن تساهم هذه التعديلات في تقليل الأخطاء المؤثرة على نتائج المباريات خصوصًا في بطولة يتوقع أن تشهد عددًا غير مسبوق من اللقاءات بسبب زيادة المنتخبات المشاركة.

حرب مفتوحة ضد إهدار الوقت

من بين أكثر الظواهر التي أثارت غضب الجماهير والمدربين خلال السنوات الأخيرة لجوء بعض الفرق إلى إضاعة الوقت للحفاظ على النتيجة.

ولهذا السبب تتجه كرة القدم العالمية إلى اتخاذ خطوات أكثر حسمًا في هذا الملف عبر مراقبة تنفيذ الكرات الثابتة ورميات التماس وركلات المرمى بشكل أكثر دقة.

كما سيتم التعامل بصرامة مع إجراءات التبديل التي كانت تُستخدم أحيانًا لاستهلاك الدقائق الأخيرة من المباريات في محاولة للحفاظ على الإيقاع السريع للعب وزيادة الوقت الفعلي الذي تبقى فيه الكرة داخل الملعب.

حماية النجوم في الأدوار الحاسمة

ومع زيادة عدد المباريات في النظام الجديد لكأس العالم برزت الحاجة إلى مراجعة بعض اللوائح التأديبية الخاصة بالبطاقات الصفراء.

ويهدف التعديل الجديد إلى منح اللاعبين فرصة أكبر للمشاركة في المباريات الحاسمة من خلال إعادة ضبط سجل الإنذارات في مراحل معينة من البطولة بما يقلل من احتمالات غياب النجوم عن المواجهات الكبرى بسبب تراكم البطاقات.

ويرى كثير من المتابعين أن هذا التوجه يحقق توازنًا بين الحفاظ على الانضباط داخل الملعب وضمان مشاركة أفضل العناصر في الأدوار النهائية.

مونديال مختلف في كل شيء

كأس العالم 2026 لن يكون مجرد بطولة تضم عددًا أكبر من المنتخبات أو تقام في ثلاث دول للمرة الأولى بل سيكون اختبارًا عمليًا لمجموعة من الأفكار الجديدة التي تسعى إلى تطوير اللعبة.

فالفيفا والمجلس الدولي لكرة القدم يراهنان على أن تؤدي هذه التعديلات إلى مباريات أكثر عدالة وحكام أكثر سيطرة ووقت لعب فعلي أكبر وتقليل السلوكيات المثيرة للجدل داخل الملاعب.

ومع اقتراب موعد البطولة تبدو الجماهير على موعد مع نسخة مختلفة من كأس العالم ليس فقط بسبب اتساع المنافسة ولكن أيضًا لأن قوانين اللعبة نفسها تستعد لدخول مرحلة جديدة قد تغير شكل كرة القدم لسنوات طويلة قادمة.

ويبقى منتخب الأرجنتين بطل نسخة قطر 2022 بقيادة نجمه ليونيل ميسي حاملًا للقب الذي ستسعى عشرات المنتخبات إلى انتزاعه في واحدة من أكثر نسخ المونديال ترقبًا وإثارة في التاريخ.