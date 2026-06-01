قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الله يوافق على مقترح أمريكي لوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل
قطر 2026.. مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 عامًا
لبنان.. مقتل رئيس بلدية ديرميماس في حادث إطلاق نار
رابط التقديم الإلكتروني في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري.. سجل الآن
البرونزية مصرية.. «شباب الفراعنة» يهزم المغرب ويحقق المركز الثالث بأمم أفريقيا
بعد تراجعه بالبنوك.. سعر الدولار في مصر اليوم 2 يونيو 2026
تفاصيل أزمة جهاز ريبيرو وحقيقة العقوبات الجديدة.. مصدر في الأهلي يكشف
منتخب الشباب يواصل تدريباته استعدادًا لوديتي روسيا
برلمانية: مدينة العلمين الجديدة نموذج متكامل للتنمية وجذب الاستثمارات
أول تعليق من أقطاي عبد الله بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر في المونديال
فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر | قدّم من هنا
حفلات يونيو 2026.. تامر حسني وعمر خيرت أبرز نجوم الشهر |تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد الدرندلي يكشف كواليس معسكر منتخب مصر في أمريكا قبل كأس العالم 2026: انضباط كامل واستعدادات قوية ووديات كبرى

منتخب مصر
منتخب مصر
رنا عبد الرحمن

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة، عن تفاصيل جديدة تخص معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026، موضحًا أن الفريق يخوض فترة إعداد قوية تتضمن مباريات ودية أمام منتخبات كبيرة، في إطار تجهيز اللاعبين للبطولة العالمية.

جاءت تصريحات الدرندلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسؤوليتي”، حيث استعرض خلالها آخر التطورات داخل معسكر المنتخب المقام حاليًا في أمريكا، والذي يشهد حالة من الاستقرار التنظيمي والفني.

وأكد أن الأجواء داخل المعسكر تسير بشكل سلس ومنضبط، مشيرًا إلى أن الشركة المنظمة توفر كافة التيسيرات اللازمة للبعثة، بما يضمن تنفيذ البرنامج الإعدادي دون أي معوقات، مع الالتزام الكامل بالجداول المحددة للتدريبات والأنشطة اليومية.

وأوضح أن حالة الطقس مستقرة بشكل عام، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة يوم المباراة الودية المرتقبة أمام البرازيل مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن الجهاز الفني يواصل استعداداته بشكل طبيعي دون تأثير من الظروف الجوية.

وأشار إلى أن الانضباط داخل المعسكر يُعد من أبرز ملامح المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن جميع اللاعبين ملتزمون بشكل كامل بمواعيد التدريبات والوجبات، دون أي تأخير، وهو ما يعكس حالة من التركيز الشديد داخل الفريق قبل البطولة.

وفيما يتعلق بالأجواء داخل غرفة الملابس، أشار إلى أن نجم المنتخب محمد صلاح يلعب دورًا قياديًا مهمًا في دعم اللاعبين، خاصة العناصر الشابة، من خلال تقديم النصائح والمساندة المعنوية، بما يعزز من روح الفريق ويقوي الانسجام بين اللاعبين.

كما نفى بعض ما تم تداوله حول تفاصيل إقامة بعض اللاعبين داخل المعسكر، مؤكدًا أن كل لاعب يقيم وفق الترتيبات التنظيمية المحددة مسبقًا، دون أي استثناءات خاصة.

وتطرق إلى حجم بعثة المنتخب، موضحًا أنها تضم 59 فردًا فقط ضمن البعثة الرسمية، إلى جانب عدد محدود من ممثلي الشركة الراعية، مؤكدًا أن اختيار العدد جاء بعناية ليكون في الحد الأدنى مقارنة ببعثات أخرى، بهدف تقليل النفقات وتحقيق الانضباط الإداري.

وأضاف أن عددًا من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة سيتوجهون إلى الولايات المتحدة لدعم المنتخب، على نفقتهم الخاصة، في إطار حرصهم على مؤازرة الفريق خلال المشاركة العالمية، مع التأكيد على الالتزام بمبدأ ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام.

وفيما يخص الإقبال الجماهيري، أوضح أن هناك اهتمامًا ملحوظًا من الجالية المصرية والجماهير بمتابعة مباريات المنتخب وشراء التذاكر رغم ارتفاع أسعارها، ما يعكس حالة الدعم الكبير للفريق قبل انطلاق البطولة.

كما أشار إلى بعض الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباريات، مؤكدًا التزام البعثة الكاملة بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والعمل على تفادي أي مخالفات تنظيمية، مع متابعة دقيقة لكل التفاصيل لضمان مشاركة مشرفة لمصر في كأس العالم 2026.

مصر منتخب مصر كاس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم

تزايد المخاوف.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى اليوم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية

الثانوية العامة

إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026

طلاب

رقم جلوس الصف الثالث الثانوي| التعليم تعلن تطورا عاجلا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

التشديد على الالتزام بتطبيق ضوابط تشغيل ساحة الكوبري الحضاري بدمياط

فارسكور

بالصور .. إزالة الإشغالات بشوارع فارسكور بدمياط

عيد الأضحى المبارك

فعاليات وأنشطة مميزة بمكتبة مصر العامة في أسوان

بالصور

حفلات يونيو 2026.. تامر حسني وعمر خيرت أبرز نجوم الشهر |تقرير

حفلات يونيو 2026
حفلات يونيو 2026
حفلات يونيو 2026

جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو

جي إم سي همر
جي إم سي همر
جي إم سي همر

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

شكرا فيراري على التقليد .. نيسان تعلق بسخرية على لوتشي الكهربائية

لوتشي و ليف
لوتشي و ليف
لوتشي و ليف

فيديو

ابو بناتي بيتجوز

أبو بناتي اتجوز .. منشور يتحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي

مي عز الدين

تسمم شديد| مي عز الدين تروي كواليس أزمتها الصحية.. وموقف تامر حسني خلالها

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح ريميكس جديد لأغنية "أنا إنت" بتوقيع الرابر الإسباني المغربي ديلاريو

الشهيد رقيب بهاء جمعة محمود

حكاية بطل| قصة استشهاد رقيب بهاء جمعة محمود.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد