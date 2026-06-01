خالد الدرندلي يكشف كواليس معسكر منتخب مصر في أمريكا قبل كأس العالم 2026: انضباط كامل واستعدادات قوية ووديات كبرى

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة، عن تفاصيل جديدة تخص معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026، موضحًا أن الفريق يخوض فترة إعداد قوية تتضمن مباريات ودية أمام منتخبات كبيرة، في إطار تجهيز اللاعبين للبطولة العالمية.

جاءت تصريحات الدرندلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسؤوليتي”، حيث استعرض خلالها آخر التطورات داخل معسكر المنتخب المقام حاليًا في أمريكا، والذي يشهد حالة من الاستقرار التنظيمي والفني.

وأكد أن الأجواء داخل المعسكر تسير بشكل سلس ومنضبط، مشيرًا إلى أن الشركة المنظمة توفر كافة التيسيرات اللازمة للبعثة، بما يضمن تنفيذ البرنامج الإعدادي دون أي معوقات، مع الالتزام الكامل بالجداول المحددة للتدريبات والأنشطة اليومية.

وأوضح أن حالة الطقس مستقرة بشكل عام، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة يوم المباراة الودية المرتقبة أمام البرازيل مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن الجهاز الفني يواصل استعداداته بشكل طبيعي دون تأثير من الظروف الجوية.

وأشار إلى أن الانضباط داخل المعسكر يُعد من أبرز ملامح المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن جميع اللاعبين ملتزمون بشكل كامل بمواعيد التدريبات والوجبات، دون أي تأخير، وهو ما يعكس حالة من التركيز الشديد داخل الفريق قبل البطولة.

وفيما يتعلق بالأجواء داخل غرفة الملابس، أشار إلى أن نجم المنتخب محمد صلاح يلعب دورًا قياديًا مهمًا في دعم اللاعبين، خاصة العناصر الشابة، من خلال تقديم النصائح والمساندة المعنوية، بما يعزز من روح الفريق ويقوي الانسجام بين اللاعبين.

كما نفى بعض ما تم تداوله حول تفاصيل إقامة بعض اللاعبين داخل المعسكر، مؤكدًا أن كل لاعب يقيم وفق الترتيبات التنظيمية المحددة مسبقًا، دون أي استثناءات خاصة.

وتطرق إلى حجم بعثة المنتخب، موضحًا أنها تضم 59 فردًا فقط ضمن البعثة الرسمية، إلى جانب عدد محدود من ممثلي الشركة الراعية، مؤكدًا أن اختيار العدد جاء بعناية ليكون في الحد الأدنى مقارنة ببعثات أخرى، بهدف تقليل النفقات وتحقيق الانضباط الإداري.

وأضاف أن عددًا من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة سيتوجهون إلى الولايات المتحدة لدعم المنتخب، على نفقتهم الخاصة، في إطار حرصهم على مؤازرة الفريق خلال المشاركة العالمية، مع التأكيد على الالتزام بمبدأ ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام.

وفيما يخص الإقبال الجماهيري، أوضح أن هناك اهتمامًا ملحوظًا من الجالية المصرية والجماهير بمتابعة مباريات المنتخب وشراء التذاكر رغم ارتفاع أسعارها، ما يعكس حالة الدعم الكبير للفريق قبل انطلاق البطولة.

كما أشار إلى بعض الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباريات، مؤكدًا التزام البعثة الكاملة بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والعمل على تفادي أي مخالفات تنظيمية، مع متابعة دقيقة لكل التفاصيل لضمان مشاركة مشرفة لمصر في كأس العالم 2026.