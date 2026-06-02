ديني

دعاء 16 ذو الحجة للرزق.. أدعية مستحبة لطلب البركة وسعة الرزق وقضاء الحوائج

أحمد سعيد

مازلنا نعيش في أحد أيام الأشهر الحرم وهو شهر ذو الحجة حيث يبحث كثيرون في هذا الشهر المبارك عن دعاء 16 ذو الحجة للرزق رغبةً في التضرع إلى الله تعالى وطلب البركة والخير وسعة الرزق بعد الأيام المباركة من موسم الحج وعيد الأضحى، ويعد الدعاء من أعظم أسباب التي تجلب الرزق وتفريج الهموم وقضاء الحاجات، إذ يتوجه العبد إلى ربه بقلب خاشع ويقينٍ بأن خزائن السماوات والأرض بيده سبحانه.

دعاء 16 ذو الحجة للرزق

يستحب للمؤمن أن يقول دعاء 16 ذو الحجة لطلب الرزق فهو أحد أيام هذا الشهر المبارك وهو من الأشهر الحرم والتي عظمها الله سبحانه وتعالى لذا يفضل أن يجتهد كل مؤمن بالدعاء في هذه الأيام: 

اللهم في اليوم السادس عشر من ذي الحجة أسألك رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم افتح لي أبواب الخير من حيث لا أحتسب، وأغنني بفضلك عمن سواك، واكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك.

اللهم ارزقني التوفيق في عملي، والبركة في مالي، والصحة في بدني، والسعادة في أهلي، واجعل لي من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا، ومن كل بلاء عافية.

اللهم يا رزاق يا كريم، ارزقني رزقًا لا عناء فيه، وخيرًا لا شر معه، ونعمة تدوم، وقلبًا شاكرًا، ولسانًا ذاكرًا، وعملًا صالحًا متقبلًا.

أدعية الرزق المستجابة

وخير ما يستفتح به الإنسان يومه الجديد هو أن يقول دعاء 16 ذو الحجة للرزق وطلب الركبة ومن أفضل أدعية الرزق : 

  • اللهم إنى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار .
  • اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.
  • اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب.
  • اللهم إني أسألك أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.
  • اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأن تتقبلنا فى شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن.

دعاء الرزق في جوف الليل

1- «اللهم اجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».

2- «اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك».

3- «اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

4- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد.

5- اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الأعداء.

6-«اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب» .

دعاء الرزق قبل الفجر مكتوب

7-اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

8- «يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات اقضى حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب» .

9- يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

10- «اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير» .

دعاء الفجر لتيسير حياتك

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم أن تجعل رزقي واسعًا مباركًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

«اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

