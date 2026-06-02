قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية
مندوب إسرائيل في مجلس الأمن: لا نريد التصعيد ولا نسعى لضم أي أراضي لبنانية
مندوب لبنان بمجلس الأمن: إسرائيل تعمل على محو وتدمير قرى الجنوب وتنتهك سيادة البلاد
ضوابط صارمة.. جمعية الرفق بالحيوان تكشف حقيقة تصدير الكلاب الضالة
دعاء 16 ذو الحجة للرزق.. أدعية مستحبة لطلب البركة وسعة الرزق وقضاء الحوائج
هل يجوز إخراج زكاة المال للمستشفيات؟.. اعرف مصارف الزكاة الشرعية وشروطها
بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة
دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة
تناولوا وجبة كشري.. إصابة 16شخصا باشتباه تسمم غذائي في بني سويف
زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جنوب إيطاليا
مات من حفظت معه القرآن.. صديق الشيخ ممدوح ضحية حادث المريوطية ينعاه بكلمات مؤثرة
الإنسانية في أبهى صورها.. سيدة تُطعم قططًا رضيعة بالتنقيط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز اخبار الوادي الجديد| 12 استراحة للمنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات.. وتوريد 547 ألف طن قمح

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد: تجهيز 12 استراحة للمنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية

أكدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من تجهيز جميع الاستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026 والتي تنطلق يوم السبت القادم الموافق 6 يونيو 2026، بإجمالي 12 استراحة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأوضحت المحافظ أن الاستراحات تم تجهيزها بالآثاث والمستلزمات اللازمة، بما يضمن توفير إقامة لائقة ومناسبة للمنتدبين من رؤساء اللجان و الملاحظين طوال فترة الامتحانات، مشيرةً إلى التنسيق المستمر مع قطاع التعليم بالمحافظة للمتابعة الدورية لمقار الاستراحات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم اختيار مواقع الاستراحات بعناية مع مراعاة قربها من مقار اللجان الامتحانية، تيسيرًا على المنتدبين وتوفيرًا لسبل الراحة اللازمة لهم.

توريد 547 ألف طن قمح في الوادي الجديد حتى أول يونيو

أعلنت مديرية الزراعة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي توريد القمح لموسم 2025/2026 إلى 547 ألفًا و121 طنًا و584 كيلوجرامًا، داخل المحافظة وخارجها، حتى الأول من يونيو الجاري، وسط استمرار أعمال حصاد محصول القمح وتوريده إلى جهات الاستلام.

توريد لصوامع الوادي الجديد

وأشار المرسي، إلى أن الكميات الموردة داخل المحافظة بلغت 102 ألف و192 طنًا و379 كيلوجرامًا، بإجمالي 681 ألفًا و282.527 أردب، موزعة على عدد من جهات الاستلام، حيث جاءت صومعة العوينات في المقدمة باستقبال 52 ألفًا و267 طنًا و110 كيلوجرامات، تلتها صومعة الخارجة بإجمالي 46 ألفًا و484 طنًا و866 كيلوجرامًا.

وأضاف مدير زراعة الوادي الجديد،  أن جهة التقاوي استقبلت 2499 طنًا و355 كيلوجرامًا من محصول القمح، فيما بلغت الكميات الموردة إلى بنك التسليف 941 طنًا و48 كيلوجرامًا، بينما لم يسجل مركز تجميع صومعة الخارجة أي كميات موردة حتى تاريخ البيان.
وبلغت الكميات الموردة خارج المحافظة 444 ألفًا و929 طنًا و205 كيلوجرامات، لترتفع الحصيلة الإجمالية من توريد القمح داخل المحافظة وخارجها إلى أكثر من 547 ألف طن، في مؤشر يعكس أهمية الوادي الجديد في خريطة إنتاج محصول القمح.

محافظة الوادي الجديد تدفع بوسائل نقل إضافية على خط باريس الخارجة


وفرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين،  وسائل نقل إضافية لدعم خط باريس الخارجة، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بمتابعة انتظام حركة النقل داخل المراكز عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

استجابة لمطالب المواطنين

وجاء الدفع بوسائل نقل إضافية استجابة لمطالب أهالي مركز باريس، خاصة طلاب الجامعات والأهالي المترددين على مركز الخارجة، بالتزامن مع تزايد أعداد الركاب داخل الموقف، بما يستهدف استيعاب الكثافات وضمان انتظام حركة النقل على خط باريس الخارجة.

وأكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد،  أن دعم خط باريس الخارجة جاء بعد رصد وجود أعداد كبيرة من الركاب، إذ جرى توفير وسائل نقل إضافية بين مركز باريس ومركز الخارجة لتسهيل انتقال المواطنين، والحد من التكدس داخل الموقف، خصوصًا في أوقات الذروة التي تعقب الإجازات الرسمية.

وأوضحت أن انتظام حركة النقل بين مركز باريس ومركز الخارجة يمثل أولوية خدمية، نظرًا لاعتماد الطلاب والموظفين والأهالي على خط باريس الخارجة في التنقل اليومي، سواء لقضاء المصالح الحكومية أو الدراسة أو العمل.

وأهابت المحافظة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي معوقات أو شكاوى تتعلق بالخدمات المقدمة، وفي مقدمتها حركة النقل ووسائل نقل إضافية على الخطوط الداخلية، من خلال التواصل مع غرفة العمليات على رقم 01009945477، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

وتستهدف المحافظة من خلال متابعة حركة النقل على خط باريس الخارجة دعم الخدمات اليومية داخل مركز باريس ومركز الخارجة، وتوفير استجابة سريعة لأي ملاحظات تخص وسائل نقل إضافية أو انتظام المواقف.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

الثانوية العامة

إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026

طلاب

رقم جلوس الصف الثالث الثانوي| التعليم تعلن تطورا عاجلا.. تفاصيل

وزير التربية والتعليم

رد حاسم من التعليم على مطالب صرف حافز التدريس للموجهين والأخصائيين

تراجع أسعار الذهب في مصر

نزل 800 جنيه .. تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب الآن

مأساة عريس العباسية تبكي المصريين وعروسته تتبرع بفستانها وقاعة الفرح

ليلة العمر تحولت لعزاء.. تفاصيل اللحظات الأخيرة لعريس العباسية قبل زفافه بساعات

ترشيحاتنا

إنبي

إنبي: الفوز على وادي دجلة يؤكد قوة المنظومة.. ولم نتلق عروضًا لضم أقطاي

منتخب مصر

أحمد كشري: مجموعة مصر متوازنة.. ومواجهة البرازيل ستمنح اللاعبين الثقة

وليد صلاح الدين

الأهلي يوجه الشكر لوليد صلاح الدين ووائل جمعة يقترب من منصب مدير الكرة

بالصور

أسعار أوبل إنسيجنيا موديل 2014 المستعملة في مصر

اوبل أنسيجنيا
اوبل أنسيجنيا
اوبل أنسيجنيا

حفلات يونيو 2026.. تامر حسني وعمر خيرت أبرز نجوم الشهر |تقرير

حفلات يونيو 2026
حفلات يونيو 2026
حفلات يونيو 2026

جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو

جي إم سي همر
جي إم سي همر
جي إم سي همر

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

ابو بناتي بيتجوز

أبو بناتي اتجوز .. منشور يتحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي

مي عز الدين

تسمم شديد| مي عز الدين تروي كواليس أزمتها الصحية.. وموقف تامر حسني خلالها

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح ريميكس جديد لأغنية "أنا إنت" بتوقيع الرابر الإسباني المغربي ديلاريو

الشهيد رقيب بهاء جمعة محمود

حكاية بطل| قصة استشهاد رقيب بهاء جمعة محمود.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد