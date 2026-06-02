موجز اخبار الوادي الجديد| 12 استراحة للمنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات.. وتوريد 547 ألف طن قمح

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد: تجهيز 12 استراحة للمنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية

أكدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من تجهيز جميع الاستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026 والتي تنطلق يوم السبت القادم الموافق 6 يونيو 2026، بإجمالي 12 استراحة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأوضحت المحافظ أن الاستراحات تم تجهيزها بالآثاث والمستلزمات اللازمة، بما يضمن توفير إقامة لائقة ومناسبة للمنتدبين من رؤساء اللجان و الملاحظين طوال فترة الامتحانات، مشيرةً إلى التنسيق المستمر مع قطاع التعليم بالمحافظة للمتابعة الدورية لمقار الاستراحات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم اختيار مواقع الاستراحات بعناية مع مراعاة قربها من مقار اللجان الامتحانية، تيسيرًا على المنتدبين وتوفيرًا لسبل الراحة اللازمة لهم.

توريد 547 ألف طن قمح في الوادي الجديد حتى أول يونيو

أعلنت مديرية الزراعة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي توريد القمح لموسم 2025/2026 إلى 547 ألفًا و121 طنًا و584 كيلوجرامًا، داخل المحافظة وخارجها، حتى الأول من يونيو الجاري، وسط استمرار أعمال حصاد محصول القمح وتوريده إلى جهات الاستلام.

توريد لصوامع الوادي الجديد

وأشار المرسي، إلى أن الكميات الموردة داخل المحافظة بلغت 102 ألف و192 طنًا و379 كيلوجرامًا، بإجمالي 681 ألفًا و282.527 أردب، موزعة على عدد من جهات الاستلام، حيث جاءت صومعة العوينات في المقدمة باستقبال 52 ألفًا و267 طنًا و110 كيلوجرامات، تلتها صومعة الخارجة بإجمالي 46 ألفًا و484 طنًا و866 كيلوجرامًا.

وأضاف مدير زراعة الوادي الجديد، أن جهة التقاوي استقبلت 2499 طنًا و355 كيلوجرامًا من محصول القمح، فيما بلغت الكميات الموردة إلى بنك التسليف 941 طنًا و48 كيلوجرامًا، بينما لم يسجل مركز تجميع صومعة الخارجة أي كميات موردة حتى تاريخ البيان.

وبلغت الكميات الموردة خارج المحافظة 444 ألفًا و929 طنًا و205 كيلوجرامات، لترتفع الحصيلة الإجمالية من توريد القمح داخل المحافظة وخارجها إلى أكثر من 547 ألف طن، في مؤشر يعكس أهمية الوادي الجديد في خريطة إنتاج محصول القمح.

محافظة الوادي الجديد تدفع بوسائل نقل إضافية على خط باريس الخارجة



وفرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، وسائل نقل إضافية لدعم خط باريس الخارجة، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بمتابعة انتظام حركة النقل داخل المراكز عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

استجابة لمطالب المواطنين

وجاء الدفع بوسائل نقل إضافية استجابة لمطالب أهالي مركز باريس، خاصة طلاب الجامعات والأهالي المترددين على مركز الخارجة، بالتزامن مع تزايد أعداد الركاب داخل الموقف، بما يستهدف استيعاب الكثافات وضمان انتظام حركة النقل على خط باريس الخارجة.

وأكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن دعم خط باريس الخارجة جاء بعد رصد وجود أعداد كبيرة من الركاب، إذ جرى توفير وسائل نقل إضافية بين مركز باريس ومركز الخارجة لتسهيل انتقال المواطنين، والحد من التكدس داخل الموقف، خصوصًا في أوقات الذروة التي تعقب الإجازات الرسمية.

وأوضحت أن انتظام حركة النقل بين مركز باريس ومركز الخارجة يمثل أولوية خدمية، نظرًا لاعتماد الطلاب والموظفين والأهالي على خط باريس الخارجة في التنقل اليومي، سواء لقضاء المصالح الحكومية أو الدراسة أو العمل.

وأهابت المحافظة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي معوقات أو شكاوى تتعلق بالخدمات المقدمة، وفي مقدمتها حركة النقل ووسائل نقل إضافية على الخطوط الداخلية، من خلال التواصل مع غرفة العمليات على رقم 01009945477، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

وتستهدف المحافظة من خلال متابعة حركة النقل على خط باريس الخارجة دعم الخدمات اليومية داخل مركز باريس ومركز الخارجة، وتوفير استجابة سريعة لأي ملاحظات تخص وسائل نقل إضافية أو انتظام المواقف.