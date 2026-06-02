مندوب إسرائيل في مجلس الأمن: لا نريد التصعيد ولا نسعى لضم أي أراضي لبنانية

أفاد داني دانون المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن، أن حزب الله أطلق النار على إسرائيل خدمة لإيران، وأنه يتلقى تعليماته من طهران ويواصل تلقيها منها، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني يعرقل المفاوضات ويؤخر التقدم الدبلوماسي ويستغل الوقت لصالح وكلائه، وذلك على حد تعبيره.



و أضاف دانون أن إسرائيل لا تريد التصعيد ولا تسعى إلى أي أراضٍ لبنانية، كما أنها لا تسعى إلى صراع مع الشعب اللبناني، زاعما أن إسرائيل اضطرت مرة أخرى إلى تبرير حقها في الدفاع عن نفسها، وذلك خلال الجلسة الطارئة بشأن الحرب في لبنان.

وتابع دانون، أن إسرائيل تستثمر بشكل كبير حاليًا في مواجهة تهديد الطائرات المسيّرة وتعزيز قدراتها في هذا المجال، مؤكدًا أن تهديد الطائرات المسيّرة يمثل تحديًا حقيقيًا لا بد من الاعتراف به، وأن إسرائيل ستعمل على تجاوزه.

وادعى المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن، خلال كلمته، أن حزب الله يُبقي لبنان رهينة ويستمر في استهداف شمال إسرائيل، ولذلك اضطرت إسرائيل إلى التحرك.