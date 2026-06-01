إسلام شيندي يتصدر منصة أنغامي بأغنية زومبي

تصدر مطرب المهرجانات إسلام شيندي قوائم الاستماع على أنغامي بأغنيتي زومبي والقاضية، اللتين حظيتا بتفاعل واسع من الجمهور خلال الفترة الأخيرة.

وحققت أغنية زومبي انتشارًا ملحوظًا منذ طرحها، الأغنية من غناء وكلمات وألحان إسلام شيندي، فيما تولى أحمد توينز التوزيع الموسيقي والميكس والماستر.

في المقابل، تواصل أغنية القاضية نجاحها كأغنية دعائية لفيلم ولاد رزق 3: القاضية، حيث حققت رواجًا كبيرًا بالتزامن مع عرض الفيلم، الأغنية من كلمات إسلام شيندي وحازم إكس، وألحان وغناء إسلام شيندي، وتوزيع موسيقي أحمد توينز، بينما تولت فيرال ويف مهمة التوزيع الرقمي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع طرح أحدث أعمال إسلام شيندي الغنائية، أغنية إحنا وحوش، والتي قُدمت ضمن الحملة الدعائية لمسلسل الكينج الذي عرض خلال موسم رمضان 2026، وتخطت 800 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب، الأغنية من كلمات وغناء وألحان إسلام شيندي، وتوزيع وميكس وماستر أحمد توينز.

ويؤكد تصدر أعماله لقوائم الاستماع استمرار حالة النشاط الفني التي يعيشها إسلام شيندي خلال الفترة الحالية، ونجاحه في تقديم أعمال تحقق انتشارًا واسعًا وتحظى بإقبال جماهيري كبير على المنصات الموسيقية المختلفة.