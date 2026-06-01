صبا مبارك تكشف سر مشاركتها في مسلسل ورد على فل وياسمين

تحدثت الفنانة صبا مبارك على كواليس دور “إلهام” الذي تجسده فيى مسلسل “ورد على فل وياسمين” الذي يعرض حاليا.

وقالت صبا مبارك، خلال لقائها مع ET بالعربي، إنها كانت مؤمنة بالمسلسل والشخصية منذ أكثر من عامين، رغم تأجيل التصوير عدة مرات، مشيرة إلى أن ما جذبها للعمل؛ هو اختلاف الشخصية عن الأدوار التي قدمتها من قبل.

وأضافت أنها أحبت تفاصيل شخصية إلهام بشكل كبير؛ لما تحمله من صفات البساطة والجدعنة، وهو ما شجعها على خوض التجربة وتقديمها للجمهور.

أبطال مسلسل ورد على فل وياسمين

مسلسل ورد على فل وياسمين من بطولة صبا مبارك، أحمد عبد الوهاب، ميمي جمال، وليد فواز، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

تدور أحداث المسلسل، حول شخصين من خلفيات متنافرة، يلتقيان ويقعان في الحب في مرحلة حرجة من حياتهما، “إلهام” الكوافيرة المُطلقة التي ترعى ابنها وأمها وتعيش حياة فوضوية، و"طارق" طبيب التحاليل الذي يعيش في عالم يحده أبوه وأمه وعمله ودراسته وتجاربه وأحلامه الطفولية.