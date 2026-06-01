الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

النائب ياسر جلال يدخل على خط أزمة تعطيل العرض المسرحي الدحديرة بجامعة العاصمة

تقدم النائب ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بطلب موجه إلى الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما أُثير حول تعطيل العرض المسرحي "الدحديرة" بكلية الحقوق بجامعة العاصمة، بعد أشهر من العمل والتدريب والإعداد من جانب الطلاب المشاركين فيه.

الجامعات تؤدي دور وطني

وأكد النائب، في طلبه، أن الجامعات المصرية تؤدي دورًا وطنيًا مهمًا في دعم الشباب ورعاية الموهوبين والمبدعين وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية والفنية، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله بشأن تعطيل العرض أثار حالة من الإحباط بين أعضاء فريق العمل الذين بذلوا جهدًا كبيرًا خلال فترة الإعداد.

وأوضح ياسر جلال أن الدستور المصري كفل حرية الفكر والإبداع وحماية الثقافة والفنون، مؤكدًا أن الأنشطة الثقافية والفنية داخل الجامعات لا تمثل مجرد أنشطة طلابية، بل تعد جزءًا من المشروع الوطني لبناء الإنسان المصري وتعزيز قيم الإبداع والتفكير المستنير لدى الأجيال الجديدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الفن والثقافة يمثلان إحدى أدوات مواجهة التطرف وترسيخ الهوية الوطنية، لافتًا إلى أن الجامعات المصرية كانت ولا تزال منارات للعلم والثقافة والإبداع.

تعطيل العرض المسرحي

وطالب النائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ببحث ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب تعطيل العرض المسرحي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطلاب والموهوبين ودعم الأنشطة الثقافية والفنية داخل الجامعات، اتساقًا مع أحكام الدستور وتوجهات الدولة نحو بناء الإنسان المصري وتعزيز دور الثقافة والفنون في المجتمع.

واختتم طلبه بالتأكيد على أهمية دعم المواهب الشابة وتوفير المناخ الملائم للإبداع داخل المؤسسات التعليمية، بما يعزز رسالة الجامعات في إعداد أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

