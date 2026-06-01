طالب: جامعة العاصمة تمنع الطلاب من التمثيل.. والإدارة ترد.. تفاصيل

كشف الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس جامعة العاصمة للأنشطة الطلابية، حقيقة ما أُثير خلال الساعات الماضية، بعدما أثار أحد طلاب كلية الحقوق بجامعة العاصمة جدلًا واسعًا، عقب كشفه تفاصيل أزمة تعطيل عرض مسرحي داخل الحرم الجامعي.

وأضاف أحمد عليق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المسرح له أهداف تربوية، من بينها غرس القيم الإنسانية، معقبًا: "إزاي الفن حرام أو المسرح حرام وفي أكثر من 20 كلية تشارك بعمل فني ومسرحي".

وتابع: "الجامعة وافقت على المسرحية ولكن طلبت استبعاد الطالبين لأنهما مستبعدان بقرار تربوي، واللجنة المنظمة تركوا المسرح علشان الطالبين دول، واللجنة رفضت مشاهدة المسرحية طالما الطالبين لم يُستبعدا، وبعدها رفض الطالبين الخروج وصمما على المشاركة، لذا قررت اللجنة إلغاء العروض".

وتابع: "الشخص صاحب البوست دا خريج من 2018، وهناك ادعاء باطل فيما ذكره، وتم تحويل كل المتسببين للتحقيق، ومدير المسرح هو من قام بإلغاء العرض بعد المشادات بين الطلاب، وكلية الحقوق بها أكثر من 45 ألف طالب وطالبة".

وأردف: "الجامعة عرضت على الطلاب تحديد موعد لعرض المسرحية على نفقة الجامعة، ولكن بشرط عدم تواجد الطالبين المستبعدين من المشاركة بالقرار المسرحي".

ولفت أحمد عليق إلى أن مجلس كلية الحقوق "واخد قرار" ضد الطالبين، وأكيد في أفعال قاموا بيها، وليس كما ادعوا أن القرار صادر من العميد.

وأشار إلى أن جامعة العاصمة تؤكد أن جميع الأنشطة والفعاليات الطلابية تُدار وفق اللوائح والقواعد المنظمة للعمل الجامعي، وبما يحقق الانضباط ويحافظ على سلامة الطلاب والجمهور والمشاركين كافة.

وأكمل: تقدر جامعة العاصمة الجهود الكبيرة التي يبذلها الطلاب المشاركون في الأنشطة الفنية والثقافية، فإنها تؤكد التزامها الدائم بتوفير بيئة جامعية داعمة للإبداع والابتكار، قائمة على الاحترام المتبادل والالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية، بما يضمن استمرار نجاح المسرح الجامعي كمنصة للتعبير والإبداع وصناعة الوعي، ويعزز مكانة الجامعة كحاضنة للمواهب ومركز للإشعاع الثقافي والفني.