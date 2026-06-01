رواق الأزهر: قانون الأسرة الجديد لم يعرض علينا

أكد دكتور عبدالمنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر والمشرف العام على الاروقة العلمية بالازهر الشريف، أن موضوع قانون الأسرة قضية هزت جدار المجتمع، مضيفا أن الأزهر الشريف يستعد في أي لحظة من اللحظات قبول اي مقترح يفيد البلاد والعباد.



وأضاف دكتور عبدالمنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر والمشرف العام على الاروقة العلمية بالازهر الشريف، في لقاء لبرنامج من ماسبيرو، المذاع عبر قناة الأولي، مساء اليوم الاثنين، أن لابد أن يعرض على الأزهر ما يخص قانون الأسرة، متابعا أن الزواج عندنا ميثاق غليظ والرأي الفردي فيها لا يفيد.

وتابع دكتور عبدالمنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر والمشرف العام على الاروقة العلمية بالازهر الشريف، أن قانون الأسرة الجديد لم يعرض على الأزهر وما يثار بشأن موافقة الأزهر على 90% من القانون غير صحيح تماما وعار عن الصحة.

