أشرف زكي يتدخل في أزمة عرض جامعة العاصمة ويطالب بإعادة المسرحية: “الطلاب قدّموا اعتذارهم ونتمسك بالمسرح الجامعي”

في تطور جديد لأزمة إيقاف أحد العروض المسرحية داخل كلية الحقوق بجامعة العاصمة، علّق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الواقعة، مؤكدًا متابعته الشخصية للموقف وسعيه لحل الأزمة واحتوائها، مع دعوة واضحة لإعادة العرض المسرحي ودعم النشاط الفني داخل الجامعة.

جاءت تصريحات زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث استعرض خلالها تفاصيل ما دار بينه وبين الطلاب ومسؤولي الجامعة في محاولة لتسوية الأزمة.

وأوضح نقيب المهن التمثيلية أنه عقد جلسة مع الطلاب المشاركين في العرض المسرحي، بهدف تقريب وجهات النظر وتهدئة الأجواء داخل الحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن الطلاب أبدوا احترامًا كاملًا لإدارة الجامعة وقدموا اعتذارًا رسميًا لرئيس الجامعة وعميدة الكلية.

وأكد أن العلاقة بين الطلاب وإدارة الكلية يسودها التقدير والاحترام، مشيرًا إلى أن دعم العميدة كان عنصرًا مهمًا في استمرار النشاط المسرحي داخل الكلية خلال الفترة الماضية، وأنها ساهمت في إتاحة الفرصة للطلاب لتقديم عروضهم الفنية.

وشدد زكي على أهمية إعادة النظر في قرار إيقاف العرض المسرحي، مطالبًا بعودة النشاط مرة أخرى باعتبار أن المسرح الجامعي يمثل مساحة أساسية لاكتشاف المواهب وصقلها، ووصفه بأنه “النقطة المضيئة” داخل الحياة الجامعية.

وأضاف أن المسرح الغنائي والجامعي بشكل عام يمثلان ركيزة مهمة في بناء شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية، مؤكدًا أن الطلاب المشاركين “جزء من أبنائنا” ويستحقون الدعم والتشجيع لا الإقصاء، خاصة بعد ما أبدوه من اعتذار واستعداد للالتزام بالضوابط.

كما وجّه نداءً إلى إدارة الجامعة بضرورة دراسة إعادة العرض المسرحي في أقرب وقت ممكن، بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على روح النشاط الفني داخل الحرم الجامعي، مع التأكيد على احترام القواعد المنظمة للعمل الجامعي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن دعم المسرح الجامعي ضرورة وليس رفاهية، داعيًا إلى احتواء الموقف سريعًا وإعطاء فرصة جديدة للطلاب لإظهار مواهبهم في إطار من الانضباط والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف.