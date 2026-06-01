انتعاش الجنيه المصري.. تراجع جماعي لأشهر العملات العربية والأجنبية اليوم في البنوك

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية تراجعًا جماعيًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، بالتزامن مع عودة البنوك للعمل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط انتعاش ملحوظ للجنيه المصري في أول يوم عمل رسمي للقطاع المصرفي.

وتراجع سعر الدولار دون مستوى 52 جنيهًا، كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى أقل من 71 جنيهًا في أغلب البنوك، بالتزامن مع تراجع اليورو والريال السعودي والدينار الكويتي داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

شهد سعر الدولار تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس نحو 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، فاقدًا نحو 26 قرشًا مقارنة بمستويات ما قبل الإجازة.

وجاءت أسعار الدولار كالتالي:

البنك الأهلي المصري: 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.

بنك مصر: 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 51.93 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.

بنك البركة: 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

تراجع سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى 13.80 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع، مقابل 13.88 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس، فاقدًا نحو 8 قروش.

وجاءت أسعار الريال السعودي اليوم كالتالي:

البنك الأهلي المصري: 13.80 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.80 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 13.84 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 13.82 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 13.84 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

تراجع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر خلال منتصف تعاملات اليوم إلى 60.50 جنيه للشراء و60.74 جنيه للبيع، منخفضًا بنحو 7 قروش للشراء و12 قرشًا للبيع مقارنة بيوم الاثنين الماضي قبل عطلة البنوك الرسمية.

وسجلت أسعار اليورو اليوم:

البنك الأهلي المصري: 60.50 جنيه للشراء و60.74 جنيه للبيع.

بنك مصر: 60.50 جنيه للشراء و60.74 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 60.51 جنيه للشراء و60.63 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 60.49 جنيه للشراء و60.73 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 60.50 جنيه للشراء و60.74 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 60.48 جنيه للشراء و60.72 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 60.48 جنيه للشراء و60.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

تراجع سعر الجنيه الإسترليني دون مستوى 71 جنيهًا في أغلب البنوك خلال تعاملات اليوم.

وسجل أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند 70.46 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر للبيع في بنك نكست نحو 72.24 جنيه.

كما سجل أقل سعر للشراء عند 70.53 جنيه في المصرف المتحد، فيما بلغ أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB نحو 71.29 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم

اختتم الدينار الكويتي تعاملات اليوم على تراجع جماعي داخل البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، بالتزامن مع أول أيام عمل القطاع المصرفي عقب عطلة عيد الأضحى.

وجاءت أسعار الدينار الكويتي كالتالي: