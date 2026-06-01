قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الدرندلي: بعثة المنتخب تضم 59 فردا فقط ضمن القائمة الرسمية
مفاجأة في أسعار المانجو 2026 .. الكيلو يبدأ من 25 جنيهًا لهذه الأصناف
صبا مبارك تكشف سر مشاركتها في مسلسل ورد على فل وياسمين
رد فعل محمد صلاح عقب إقالة سلوت من ليفربول |شاهد
أسعار الذهب اليوم في مصر 1 يونيو 2026.. تراجع جديد وعيار 21 يفقد 50 جنيهًا
هل ينتهي زمن الذهب؟.. عضو اقتصادية الشيوخ يكشف ما سيحدث للأسواق إذا توقفت الحرب
مصر فوق الجميع.. أحمد موسى: دعم المنتخب في كأس العالم مش اختيار
لبنان: إسرائيل لن تهاجم الضاحية وحزب الله سيوقف هجماته
انتعاش الجنيه المصري.. تراجع جماعي لأشهر العملات العربية والأجنبية اليوم في البنوك
جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو
خبير عسكري: الولايات المتحدة تُصدِّر نحو 43% من حجم الأسلحة على مستوى العالم
تحركات برلمانية لمواجهة خطر الإيبولا.. مطالب بتشديد الرقابة على المنافذ ورفع جاهزية المستشفيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انتعاش الجنيه المصري.. تراجع جماعي لأشهر العملات العربية والأجنبية اليوم في البنوك

انتعاش الجنيه المصري في البنوك اليوم
انتعاش الجنيه المصري في البنوك اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية تراجعًا جماعيًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، بالتزامن مع عودة البنوك للعمل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط انتعاش ملحوظ للجنيه المصري في أول يوم عمل رسمي للقطاع المصرفي.

وتراجع سعر الدولار دون مستوى 52 جنيهًا، كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى أقل من 71 جنيهًا في أغلب البنوك، بالتزامن مع تراجع اليورو والريال السعودي والدينار الكويتي داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

شهد سعر الدولار تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس نحو 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، فاقدًا نحو 26 قرشًا مقارنة بمستويات ما قبل الإجازة.

الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع مع تصاعد رهانات رفع الفائدة وتعثر محادثات السلام

وجاءت أسعار الدولار كالتالي:

  • البنك الأهلي المصري: 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.
  • البنك المركزي المصري: 51.93 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.
  • بنك الكويت الوطني NBK: 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.
  • كريدي أجريكول: 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

تراجع سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى 13.80 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع، مقابل 13.88 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس، فاقدًا نحو 8 قروش.

وجاءت أسعار الريال السعودي اليوم كالتالي:

  • البنك الأهلي المصري: 13.80 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 13.80 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.
  • بنك HSBC: 13.84 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 13.82 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.
  • البنك المركزي المصري: 13.84 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.
عملات الدولار واليورو

سعر اليورو اليوم

تراجع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر خلال منتصف تعاملات اليوم إلى 60.50 جنيه للشراء و60.74 جنيه للبيع، منخفضًا بنحو 7 قروش للشراء و12 قرشًا للبيع مقارنة بيوم الاثنين الماضي قبل عطلة البنوك الرسمية.

وسجلت أسعار اليورو اليوم:

  • البنك الأهلي المصري: 60.50 جنيه للشراء و60.74 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 60.50 جنيه للشراء و60.74 جنيه للبيع.
  • بنك HSBC: 60.51 جنيه للشراء و60.63 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 60.49 جنيه للشراء و60.73 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 60.50 جنيه للشراء و60.74 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 60.48 جنيه للشراء و60.72 جنيه للبيع.
  • البنك المركزي المصري: 60.48 جنيه للشراء و60.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

تراجع سعر الجنيه الإسترليني دون مستوى 71 جنيهًا في أغلب البنوك خلال تعاملات اليوم.

وسجل أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند 70.46 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر للبيع في بنك نكست نحو 72.24 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر

كما سجل أقل سعر للشراء عند 70.53 جنيه في المصرف المتحد، فيما بلغ أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB نحو 71.29 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم

اختتم الدينار الكويتي تعاملات اليوم على تراجع جماعي داخل البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، بالتزامن مع أول أيام عمل القطاع المصرفي عقب عطلة عيد الأضحى.

وجاءت أسعار الدينار الكويتي كالتالي:

  • البنك الأهلي المصري: 165.4 جنيه للشراء و170.7 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 165.8 جنيه للشراء و170.6 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 164.8 جنيه للشراء و170.9 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 167.1 جنيه للشراء و170.6 جنيه للبيع.
  • مصرف أبوظبي الإسلامي: 166 جنيهًا للشراء و171جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم سعر الدينار الكويتي اليوم سعر الريال السعودي اليوم سعر اليورو اليوم أسعار العملات اليوم الجنيه المصري أسعار العملات العربية اليوم سعر الجنيه الاسترليني اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم

تزايد المخاوف.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى اليوم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية

الثانوية العامة

إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026

طلاب

رقم جلوس الصف الثالث الثانوي| التعليم تعلن تطورا عاجلا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأعمال الصالحة في باقي ذي الحجة

كيف تغتنم باقي أيام ذي الحجة؟.. أفضل الطاعات للفوز بالأجر والمغفرة

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل الشك في انتقاض الوضوء يتطلب إعادة الصلاة؟.. حكم قضاء الصلوات الفائتة.. وكيفية صلاة الكسوف

دعاء بعد صلاة العشاء

دعاء بعد صلاة العشاء للفرج وتيسير الأمور.. كلمات تملأ قلبك طمأنينة

بالصور

جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو

جي إم سي همر
جي إم سي همر
جي إم سي همر

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

شكرا فيراري على التقليد .. نيسان تعلق بسخرية على لوتشي الكهربائية

لوتشي و ليف
لوتشي و ليف
لوتشي و ليف

أسعار ميتسوبيشي أتراج موديل 2014 المستعملة في مصر

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح ريميكس جديد لأغنية "أنا إنت" بتوقيع الرابر الإسباني المغربي ديلاريو

الشهيد رقيب بهاء جمعة محمود

حكاية بطل| قصى استشهاد رقيب بهاء جمعة محمود.. فيديو

ايوان

عودة إلى الرومانسية.. النجم اللبناني إيوان يختتم ربيع 2026 بـ"بعيش مخنوق"

سعر فستان روبي

فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد