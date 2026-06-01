تراجع اليورو أمام الجنيه في أول يوم عمل للبنوك بعد العيد.. اعرف الأسعار الآن

شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، بالتزامن مع عودة البنوك للعمل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط متابعة واسعة من المواطنين لتحركات أسعار العملات الأجنبية داخل البنوك، خاصة بعد انخفاض الدولار في أول أيام العمل الرسمية بعد العطلة.

تراجع سعر اليورو

وجاء تراجع اليورو مقارنة بمستويات ما قبل إجازة العيد، حيث كان قد أغلق يوم الاثنين 25 مايو عند 60.57 جنيه للشراء و60.86 جنيه للبيع، قبل أن يسجل اليوم انخفاضًا جديداً في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، مع استمرار الترقب لتحركات أسعار العملات خلال الفترة المقبلة.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر خلال منتصف تعاملات اليوم نحو 60.50 جنيه للشراء و60.74 جنيه للبيع، متراجعًا بنحو 7 قروش في سعر الشراء و12 قرشًا في سعر البيع مقارنة بمستويات ما قبل الإجازة.

كما سجل اليورو في بنك HSBC أعلى سعر شراء خلال التعاملات عند 60.51 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 60.63 جنيه،

في حين سجل في البنك التجاري الدولي CIB نحو 60.49 جنيه للشراء و60.73 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 60.50 جنيه للشراء و60.74 جنيه للبيع،

بينما بلغ في بنك الإسكندرية نحو 60.48 جنيه للشراء و60.72 جنيه للبيع،

وسجل في البنك المركزي المصري 60.48 جنيه للشراء و60.65 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر العملة الأوروبية في بنك البركة والبنك العقاري المصري العربي وبنك الكويت الوطني NBK ليسجل 60.45 جنيه للشراء و60.69 جنيه للبيع،

بينما سجل أقل سعر داخل كريدي أجريكول عند 60.39 جنيه للشراء و60.62 جنيه للبيع.

ويأتي تراجع اليورو أمام الجنيه بالتزامن مع انخفاض الدولار نسبيًا وتحركات محدودة داخل سوق الصرف بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، مع ترقب الأسواق لأي تغيرات جديدة في أسعار العملات الأجنبية خلال الأيام المقبلة.

أسعار اليورو اليوم في البنوك المصرية: