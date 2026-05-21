استقرار العملات الأجنبية أمام الجنيه.. الدولار عند 53.50 واليورو 62.07 والإسترليني 71.69 اليوم الخميس

شهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من الاستقرار اليوم الخميس داخل البنوك العاملة بالسوق المصرية، وفق ما رصده موقع صدى البلد، وسط ثبات ملحوظ في مستويات الصرف أمام الجنيه.



استقرار العملات



سجلت العملات الأجنبية الرئيسية حالة من الثبات في تعاملات اليوم، دون تغييرات كبيرة تُذكر مقارنة بالتعاملات السابقة، مع هدوء نسبي في حركة السوق.



سعر الدولار



بلغ سعر الدولار نحو 53.36 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع، ليستمر عند مستوياته الأخيرة داخل البنوك.



سعر اليورو



سجل اليورو نحو 61.9 جنيه للشراء و62.07 جنيه للبيع، مع استقرار في التعاملات الأوروبية داخل السوق المحلي.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ الجنيه الإسترليني نحو 71.48 جنيه للشراء و71.69 جنيه للبيع، ليحافظ على مستوياته المرتفعة أمام الجنيه.



الدولار الكندي



سجل الدولار الكندي 38.75 جنيه للشراء و38.86 جنيه للبيع، وسط استقرار في تداولاته داخل البنوك.



عملات أخرى



جاء سعر الفرنك السويسري عند 67.56 جنيه للشراء و67.67 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني 7.84 جنيه للشراء و7.86 جنيه للبيع، مع ثبات نسبي في باقي العملات الأجنبية.