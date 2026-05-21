قبل إعلان الفائدة.. سعر الدولار في البنوك اليوم

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الخميس 21-5-2026 مع اقتراب إعلان البنك المركزي سعر الفائدة.

سعر الفائدة اليوم

وأعلن البنك المركزي المصري عن حسمه لسعر الفائدة في البنوك المصرية مساء اليوم الخميس.

سعر الدولار اليوم

واستمر ثبات سعر الدولار علي مستوى البنوك المصرية وخلال بداية تداولات اليوم دون تغير.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل آخر تحديث لسعر الدولار 53.37 جنيها.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.37 جنيها للشراء و 53.47 جنيها للبيع .

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 53.27 جنيها للشراء و 53.37 جنيها للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني، سايب".

وصل سعر ثاني أقل دولار 53.32 جنيها للشراء و 53.42 جنيها للبيع في بنكي " أبوظبي الأول، كريدي أجريكول".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.35 جنيها للشراء و 53.45 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، البركة".

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك إلي 53.37 جنيها للشراء و 53.47 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، ميد بنك، المصرف المتحد، نكست، العربي الافريقي الدولي، الإسكندرية، مصر، المصرف العربي الدولي، المصري الخليجي،الإسكندرية، الأهلي المصري، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 53.42 جنيها للشراء و 53.52 جنيها للبيع في بنكي قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 53.4 جنيها للشراء و 53.5 جنيها للبيع في بنكي HSBCة الأهلي الكويتي.