الإعدام شنـ.قا لشقيقين بتهمة قتل شاب في طوخ بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقًا لعامل وشقيقه، بعد ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة، لقتلهم شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إثر استدراجه والاعتداء عليه بأسلحة بيضاء ونحر عنقه، بطوخ في محافظة القليوبية، بسبب خلافات وثأر قديم.



صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوى سنجاب، وعضوية المستشارين مصطفى فوزى عبد الله، وأحمد عمر حسين، وعمرو أبو بكر شعيب، وأمانة السر محمد فرحات.

قرار الإحالة

وأحالت النيابة العامة المتهمين: "عنتر ع م أ" 40 سنة - عامل - ومقيم العقال القبلي مركز البداري أسيوط، و"محمد ع م أ" 38 سنة - حاصل على دبلوم صنايع - ومقيم مركز نجع حماد قنا، في القضية رقم 1806 لسنة 2026 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 128 لسنة 2026 كلي شمال بنها، لأنها فى دائرة مركز طوخ، بمحافظة القليوبية، قتلا عمدًا المجني عليه جمال إبراهيم محمد مبروك - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأنه وعلى آثر خلف سابق فيما بين المجني عليه وشقيقهما - عوقب عليها جنائيا - بيتا النية وعقدا العزم لإشباع رغبتهما في الانتقام والثأر منه فأعمى الشيطان بصيرتهما واعدا سلفا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "سكين" وكمنا له مترصدين مروره بالمكان الذي أيقنا سلفا مروره منه وما أن شاهداه يقود دراجته النارية حتى نثرا عليه مسحوق نبات الشطة وانهالا عليه بالطعنات بالأسلحة البيضاء، ناحرين عنقه محدثين ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنهما حازا واحرزا أسلحة بيضاء "سكين" بغير مسوغ قانوني وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أنهما حازا واحرزا أداة نبات "الشطة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.