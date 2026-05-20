الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

انخفاض 20 قرشًا.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 مايو 2025 في البنوك

محمد صبيح

تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2025 في البنوك المصرية بمتوسط بلغ نحو 20 قرشًا مقارنةً بإغلاق الجلسة السابقة، في ظل تراجع الطلب على العملة الأمريكية وتحسّن مؤشرات الاستقرار النقدي.

وتفاوتت أسعار الدولار في البنوك المصرية بين أدنى مستوى سجّله البنك المركزي المصري عند 53.058 جنيهًا للشراء و53.197 جنيهًا للبيع، وأعلى مستوى بلغه بنك قناة السويس وبنك الكويت الوطني عند 53.350 جنيهًا للشراء و53.450 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في أبرز البنوك المصرية

رصدت البنوك المصرية حركة انخفاض متسقة في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سجّل بنك قناة السويس وبنك الكويت الوطني أعلى سعر في السوق بواقع 53.350 جنيهًا شراءً و53.450 جنيهًا بيعًا، فيما جاء بنك HSBC مصر بسعر شراء 53.239 جنيهًا وبيع 53.341 جنيهًا.

أما البنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي فقد تساويا عند 53.230 جنيهًا شراءً و53.330 جنيهًا بيعًا، في حين سجّل بنك مصر 53.220 جنيهًا للشراء و53.320 جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد البنوك الأخرى، تقاربت أسعار كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية عند 53.180 جنيهًا شراءً و53.280 جنيهًا بيعًا، بينما سجّل QNB الأهلي 53.170 للشراء و53.270 للبيع، وبنك البركة 53.150 شراءً و53.250 بيعًا.

وجاء البنك العقاري المصري العربي بسعر 53.070 جنيهًا للشراء و53.170 جنيهًا للبيع، فيما أشار البنك المركزي المصري إلى سعر مرجعي عند 53.058 جنيهًا للشراء و53.197 جنيهًا للبيع.

البنك الأهلي المصري وبنك مصر.. مرجعا السوق

يحتلّ البنك الأهلي المصري وبنك مصر مكانةً مرجعيةً في سوق الصرف الأجنبي المحلي نظرًا لثقلهما وحجم حصتهما السوقية.

وقد أكدا اليوم مسار الانخفاض بتسجيل أسعار تعكس التوجه العام للسوق، إذ يُعدّ سعر شراء وبيع الدولار في هذين البنكين المؤشرَ الأوسع انتشارًا لدى المواطنين والمستثمرين على حدٍّ سواء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولا اليوم في البنك المركز  53.058 جنيهًا للشراء و53.197 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس التوجه الرسمي لإدارة سعر صرف الدولار في إطار منظومة الصرف المرن الخاضع للرقابة.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

يُعزى انخفاض سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية إلى جملة من العوامل المتضافرة، في مقدمتها تراجع الطلب على العملة الأمريكية في السوق المحلية مع استمرار تدفق العملة الصعبة من مصادرها الرئيسية كالسياحة وتحويلات المصريين في الخارج وعائدات قناة السويس.

يُضاف إلى ذلك استمرار البنك المركزي المصري في ضبط السيولة الدولارية وتنظيم منظومة الصرف الأجنبي، فضلًا عن التحسّن النسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري في سياق الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

توقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة

يرجّح محللون ماليون أن يظلّ سعر صرف الدولار في نطاق ضيق خلال الأيام القليلة المقبلة، مع ميل للاستقرار أو مزيد من التراجع الطفيف، في ضوء استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية والأرقام الإيجابية للاحتياطي الأجنبي المصري.

