الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أردوغان يرحب بتمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان رحّب، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بقرار تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة لخفض التوتر وفتح المجال أمام معالجة الخلافات العالقة عبر الحوار والدبلوماسية.

وأكد أردوغان، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن أنقرة ترى إمكانية التوصل إلى تسوية عقلانية للقضايا الخلافية بين واشنطن وطهران، في ظل استمرار الجهود الإقليمية والدولية لمنع اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.

وتلعب تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والمجاورة لإيران، دوراً دبلوماسياً نشطاً من خلال اتصالاتها المستمرة مع الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى التنسيق مع باكستان في إطار المساعي الرامية إلى احتواء الأزمة وإنهاء المواجهة العسكرية. 

كما عملت أنقرة خلال الفترة الماضية على نقل رسائل بين الأطراف المعنية بهدف دعم فرص التهدئة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن المفاوضات مع إيران وصلت إلى “مراحلها النهائية”، محذراً من إمكانية تنفيذ هجمات إضافية إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام ينهي الأزمة القائمة.

وأشار البيان التركي إلى أن أردوغان وصف تمديد وقف إطلاق النار بأنه “تطور إيجابي” بالنسبة لأمن المنطقة، مشدداً على أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى تداعيات أوسع في الشرق الأوسط.

كما تناول الاتصال بين الزعيمين تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان، حيث اعتبر الرئيس التركي أن استعادة الاستقرار في سوريا تمثل مكسباً مهماً لدول المنطقة، داعياً في الوقت ذاته إلى اتخاذ خطوات تحول دون تدهور الأوضاع في لبنان مع استمرار المواجهات بين إسرائيل وحزب الله.

وفي سياق آخر، بحث الجانبان التحضيرات الجارية لقمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة خلال شهر يوليو المقبل، إذ أكد أردوغان أن تركيا تواصل استعداداتها لضمان خروج القمة بنتائج ناجحة على مختلف المستويات السياسية والأمنية.

كما ناقش الرئيسان العلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن، إلى جانب الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ظل سعي البلدين للحفاظ على التنسيق السياسي والأمني داخل إطار حلف الناتو ومواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة.

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
