روسيا تعلن إعتراض وتدمير 121 مسيّرة أوكرانية ليلا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح قوات الدفاع الجوي في إعتراض وتدمير 121 مسيّرة أوكرانية ليلا فوق 9 مناطق روسية وبحر قزوين.

وفي وقت لاحق ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح أنظمة الدفاع الجوي في إسقاط 780 طائرة مسيرة بالإضافة إلى تدمير مدفعا مضادا للطائرات ذاتي الدفع من طراز "جيبارد" بجانب الهجوم على منشآت الوقود والطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها إلى أن وحدات مجموعة قوات "الشمال" حسنت من وضعها التكتيكي، كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 165 جنديا خلال ساعات.



كما بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 990 عسكريًا على جميع المحاور القتالية خلال الـ 24 ساعة الماضية بحسب البيان الروسي