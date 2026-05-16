"الدفاع الروسية": اعتراض وتدمير 138 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /السبت/، أن منظومات الدفاع الجوي، اعترضت ودمرت 138 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أنه تم تدمير المسيرات الأوكرانية فوق مقاطعات بيلجورود، وبريانسك، وفورونيج، وكورسك، وروستوف، وأوريول، وتولا، وكالوجا، وليبيتسك، وريازان، وسمولينسك، وتفير، وإقليم كراسنودار، والقرم، ومنطقة موسكو، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".

وكانت الوزارة قد أفادت أمس /الجمعة/ بأنه خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 مايو الجاري، أسقطت منظومات الدفاع الجوي 18 قنبلة جوية موجهة، و4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و3 صواريخ "نبتون" بعيدة المدى، و2241 طائرة مسيرة، كما دمر أسطول البحر الأسود زورقين مسيّرين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية شمال غربي البحر الأسود.