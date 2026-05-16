قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية والخديوية يحظى باهتمام كبير من الدولة
رئيس الوزراء يتفقد شارع الفن بوسط البلد بالقاهرة
نهائي دوري أبطال آسيا.. رونالدو على موعد مع التتويج ببطولتين
فرصة أخيرة.. معتمد جمال يحدد مصير نجم سوبر في إياب نهائي الكونفدرالية
وصول 18 ألفا و358 حاجاً للأراضي المقدسة.. رئيس البعثة: تيسيرات متكاملة لخدمة القرعة
مع انطلاق امتحانات الترم الثاني|أمهات مصر: لا شكاوى والأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
هل يقترب إبراهيم عادل من الأهلي بعد قيام نورشيلاند بشرائه؟ | تفاصيل مهمة تقلب كل التوقعات
مدبولي يوجه بتوحيد طلاء مباني وسط البلد
7 رسائل.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية بساعات؟
برمجية خبيثة تسرق أموالك دون أي إنذار.. كيف تحمي نفسك؟
مصر تحمي ثروتها الحيوانية.. تحصين 4.4 مليون رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية
24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

4 آلاف دولار أسبوعيا.. مقترحات في إسرائيل لمواجهة أزمة جيش الاحتلال بتجنيد المرتزقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
ناصر السيد

أفادت تقارير عبرية بأن هناك بعض المقترحات بتجنيد المرتزقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي لسد العجز الناتج عن أزمة الحريديم الرافضين للانخراط في صفوف الجيش.

المرتزقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، أن النقص الشديد في جنود الاحتلال الذي يقدر بـ15 ألف جندي، هو أمر خطير على مستقبل الدولة العبرية، مع إصرار الأحزاب الدينية على رفض الخدمة العسكرية بحجة التفرغ لدراسة التوراة.

وفي هذا السياق، طرح مسئول كبير سابق في حكومة الاحتلال شلومو معوز، فكرة استقدام 12 ألف جندي مرتزقة مقابل أجر سخي، مستلهما التجربة الأوكرانية في جلب 10 آلاف مقاتل أجنبي.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن معوز أوضح في تصريحات لصحيفة معاريف، أن جيش الاحتلال يستخدم حالياً ومنذ سنوات طويلة قوة كهذه تسمى لديه "الجنود المنفردون"، والبالغ قوامها حالياً 7365 جندياً. 

وأشار إلى أن هؤلاء الجنود ينتمون إلى عائلات يهودية يعيشون خارج إسرائيل، إلى جانب جنود مرتزقة بالكامل، ويتلقون راتبا يساوي 4000 دولار في الأسبوع. 

وحول تكلفة استقدام المرتزقة إلى الجيش الإسرائيلي، يقول معوز، الذي يعدّ خبيراً في الشئون الاقتصادية، إن إحدى المشاكل الأساسية في المشروع هي مشكلة مالية؛ إذ إن أجرة كل جندي تبلغ 8000 – 10000 دولار في الشهر. 

وأوضح أن إسرائيل ستتكبد مصاريف أخرى بقيمة نصف الأجر، وهو ما يرفع فاتورة جيش المرتزقة الإجمالية إلى 2.5 مليار دولار، مشيرا إلى النموذج الأوكراني الذي يضم كل شهر 600 جندي من المرتزقة، ليصبح حجم فيلقهم اليوم 10 آلاف قادمين من 75 جنسية وتدفع حكومة كييف لهم بالمعدل 4000 دولار في الشهر.

4 آلاف دولار أسبوعيا جيش الاحتلال الإسرائيلي تجنيد المرتزقة المرتزقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأحد والاثنين

إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي

إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي | شاهد

أرشيفي

الإمارات : إيران أطلقت 3000 صاروخ باليستي وكروز وطائرة مسيرة ضدنا

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

ترشيحاتنا

امام عاشور

حقيقة وصول عرض رسمي من الدوري السعودي لضم إمام عاشور

تكييف

في وضح النهار.. سرقة تكييف مسجد بالقناطر الخيرية

ساشا

نجم جالطا سراي يحتفل بالتتويج بالدوري التركي رافعا علم فلسطين.. صور

بالصور

فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

فيديو

توقعات ليلى عبد اللطيف

سنعود للكمامات .. توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعاتها عن فيروس تنفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد