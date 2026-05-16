4 آلاف دولار أسبوعيا.. مقترحات في إسرائيل لمواجهة أزمة جيش الاحتلال بتجنيد المرتزقة

أفادت تقارير عبرية بأن هناك بعض المقترحات بتجنيد المرتزقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي لسد العجز الناتج عن أزمة الحريديم الرافضين للانخراط في صفوف الجيش.

وأعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، أن النقص الشديد في جنود الاحتلال الذي يقدر بـ15 ألف جندي، هو أمر خطير على مستقبل الدولة العبرية، مع إصرار الأحزاب الدينية على رفض الخدمة العسكرية بحجة التفرغ لدراسة التوراة.

وفي هذا السياق، طرح مسئول كبير سابق في حكومة الاحتلال شلومو معوز، فكرة استقدام 12 ألف جندي مرتزقة مقابل أجر سخي، مستلهما التجربة الأوكرانية في جلب 10 آلاف مقاتل أجنبي.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن معوز أوضح في تصريحات لصحيفة معاريف، أن جيش الاحتلال يستخدم حالياً ومنذ سنوات طويلة قوة كهذه تسمى لديه "الجنود المنفردون"، والبالغ قوامها حالياً 7365 جندياً.

وأشار إلى أن هؤلاء الجنود ينتمون إلى عائلات يهودية يعيشون خارج إسرائيل، إلى جانب جنود مرتزقة بالكامل، ويتلقون راتبا يساوي 4000 دولار في الأسبوع.

وحول تكلفة استقدام المرتزقة إلى الجيش الإسرائيلي، يقول معوز، الذي يعدّ خبيراً في الشئون الاقتصادية، إن إحدى المشاكل الأساسية في المشروع هي مشكلة مالية؛ إذ إن أجرة كل جندي تبلغ 8000 – 10000 دولار في الشهر.

وأوضح أن إسرائيل ستتكبد مصاريف أخرى بقيمة نصف الأجر، وهو ما يرفع فاتورة جيش المرتزقة الإجمالية إلى 2.5 مليار دولار، مشيرا إلى النموذج الأوكراني الذي يضم كل شهر 600 جندي من المرتزقة، ليصبح حجم فيلقهم اليوم 10 آلاف قادمين من 75 جنسية وتدفع حكومة كييف لهم بالمعدل 4000 دولار في الشهر.