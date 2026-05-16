الليثي: إدراج صالة مغطاة بالساحة الشعبية بديروط ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الرياضة

النائب الحسيني الليثي ينجح في إدراج صالة مغطاة بالساحة الشعبية بديروط ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة
معتز الخصوصي

نجح النائب الحسيني الليثي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بـ حزب الإصلاح والتنمية، في إدراج مشروع إنشاء صالة مغطاة بالساحة الشعبية بديروط في محافظة أسيوط ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة، وذلك بالتعاون مع علي وليد كيلاني رئيس مجلس إدارة الساحة الشعبية، وعلي الدوخي المدير العام، في خطوة مهمة لدعم شباب مركز ديروط وتطوير البنية الرياضية بالمحافظة.

وأكد النائب الحسيني الليثي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن إدراج مشروع إنشاء صالة مغطاة بالساحة الشعبية بديروط يأتي استجابةً لمطالب أهالي مركز ديروط وحرصًا على توفير منشآت رياضية حديثة تواكب تطلعات الشباب وتساعد على تنمية مواهبهم الرياضية والثقافية.

وأشار الليثي إلى أن المشروع يمثل إضافة قوية للبنية الرياضية بالمركز، حيث ستسهم الصالة المغطاة في استضافة الأنشطة والبطولات الرياضية المختلفة، إلى جانب توفير بيئة مناسبة وآمنة لممارسة الرياضة على مدار العام.

وأوضح أن هذا الإنجاز تحقق بالتعاون مع الأستاذ علي وليد كيلاني رئيس مجلس إدارة الساحة الشعبية، والأستاذ علي الدوخي المدير العام، اللذين كان لهما دور بارز في طرح الفكرة ودعمها والعمل على تنفيذها بما يخدم أبناء ديروط ويحقق الصالح العام.

وأضاف النائب أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الشباب والرياضة، في إطار رؤية الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا استمرار العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لدفع عجلة التنمية وتحقيق المزيد من المشروعات الخدمية لأهالي المحافظة.

واختتم النائب الحسيني الليثي تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهوده في تلبية احتياجات المواطنين والعمل على تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية تدعم الشباب وتوفر لهم فرصًا أفضل لممارسة الأنشطة الرياضية وبناء مستقبل أكثر إشراقًا.

