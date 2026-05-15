أسرة شاب من أسيوط ضحية حادث مطروح: قالوا وصل اليونان وفجأة عرفنا وفاته

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية سوالم أبنوب بمحافظة أسيوط، بعد وفاة الشاب عصام رفعت خلال رحلة هجرة غير شرعية قبالة سواحل مطروح، أثناء محاولته الوصول إلى اليونان بحثًا عن فرصة عمل وتحسين ظروف معيشته.



وقال أحد أقارب الشاب الراحل إن عصام كان يحلم بالسفر مثل كثير من الشباب، أملاً في إيجاد مصدر رزق يساعده على بناء مستقبله، موضحًا أن الأسرة تلقت منذ نحو أسبوع اتصالات تؤكد وصوله إلى اليونان، ما أدخل الفرحة إلى قلوبهم، قبل أن تتحول تلك الفرحة إلى صدمة بعد إبلاغهم بوفاته داخل مركب الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن عصام لم يكن متزوجًا، ويعيش وسط أسرة بسيطة، وله 3 أشقاء و4 شقيقات، مؤكدًا أن خبر وفاته تسبب في حالة انهيار وحزن شديد بين أفراد أسرته وأهالي القرية.



وتنتظر الأسرة وصول الجثمان إلى مسقط رأسه بقرية سوالم أبنوب، تمهيدًا لتشييعه ودفنه وسط حالة من الحزن التي خيمت على القرية عقب الواقعة المأساوية.