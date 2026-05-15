قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إشادة إسبانية بموهبة مصرية.. حمزة عبد الكريم يلفت الأنظار مع شباب برشلونة
نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للجسم عند شرب عصير البطيخ بانتظام؟.. حيل مذهلة للحفاظ على صحة الأمعاء
كشف لغز فتاة المنيا.. رفضت خطوبته فانتقم بـ"الذكاء الاصطناعي"
دلائل ربوبيته.. خطيب المسجد الحرام: الله خصص بعض مخلوقاته بمزايا وفضائل
مجموعة مصر.. قائمة بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم
مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور
ترامب: إذا لم نحصل على السلاح النووي من إيران سندخل وسيتم إزالته
بفستان تايجر.. نسرين أمين تلفت الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور
مصر وطاجيكستان توقعان أول اتفاقية للنقل الجوي بين البلدين
نبيلة مكرم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة نجلها بأمريكا: قلبي اتكسر واتشعبطت في ربنا
مقترح برلماني: تخصيص يوم سنوي للاحتفال بأصحاب المعاشات
نجوم الرياضة يشاركون في تشييع جنازة والد نادر شوقي| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أسرة شاب من أسيوط ضحية حادث مطروح: قالوا وصل اليونان وفجأة عرفنا وفاته

الشاب عصام رفعت
الشاب عصام رفعت
إيهاب عمر

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية سوالم أبنوب بمحافظة أسيوط، بعد وفاة الشاب عصام رفعت خلال رحلة هجرة غير شرعية قبالة سواحل مطروح، أثناء محاولته الوصول إلى اليونان بحثًا عن فرصة عمل وتحسين ظروف معيشته.


وقال أحد أقارب الشاب الراحل إن عصام كان يحلم بالسفر مثل كثير من الشباب، أملاً في إيجاد مصدر رزق يساعده على بناء مستقبله، موضحًا أن الأسرة تلقت منذ نحو أسبوع اتصالات تؤكد وصوله إلى اليونان، ما أدخل الفرحة إلى قلوبهم، قبل أن تتحول تلك الفرحة إلى صدمة بعد إبلاغهم بوفاته داخل مركب الهجرة غير الشرعية.
وأضاف أن عصام لم يكن متزوجًا، ويعيش وسط أسرة بسيطة، وله 3 أشقاء و4 شقيقات، مؤكدًا أن خبر وفاته تسبب في حالة انهيار وحزن شديد بين أفراد أسرته وأهالي القرية.


وتنتظر الأسرة وصول الجثمان إلى مسقط رأسه بقرية سوالم أبنوب، تمهيدًا لتشييعه ودفنه وسط حالة من الحزن التي خيمت على القرية عقب الواقعة المأساوية.

قرية سوالم أبنوب هجرة غير شرعية رحلة هجرة غير شرعية سواحل مطروح اليونان مركب الهجرة غير الشرعية الجثمان سوالم أبنوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

مشغولات ذهبية

بضغط من الدولار .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

مشغولات ذهبية

مزيد من التراجع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

احتفاءً بذكرى مولده.. مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عبدالحليم محمود

احتفاء بذكرى مولده.. مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عبد الحليم محمود

قافلة دعوية موسعة لأحياء عين شمس والمرج

وزارة الأوقاف تسير قافلة دعوية موسعة لأحياء عين شمس والمرج لنشر الوعي الديني

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يقرر صرف 2000 جنيه مكافأة للعاملين وأعضاء التدريس

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للجسم عند شرب عصير البطيخ بانتظام؟.. حيل مذهلة للحفاظ على صحة الأمعاء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لوك كاجوال.. كندة علوش تستعرض رشاقتها مع الأصدقاء

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

أحدث 5 سيارات زيرو أقل من مليون جنيه في السوق المصري

سيارات زيرو
سيارات زيرو
سيارات زيرو

فيديو

كامل الباشا

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد