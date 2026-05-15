محافظ أسيوط: توريد 133 ألف و595 طن قمح محلي إلى الصوامع والشون

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، انتظام أعمال توريد محصول القمح المحلي لموسم 2026 بجميع مراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي الكميات الموردة إلى مواقع التخزين المعتمدة من صوامع وشون وهناجر ومراكز تجميع بلغ حتى الآن 133 ألف و595 طن من الأقماح المحلية، في إطار جهود الدولة لدعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حصاد 166 ألف و240 فدان

وأوضح المحافظ – في بيان – أن أعمال الحصاد والتوريد تسير بصورة منتظمة في مختلف المراكز، حيث تم حصاد 166 ألف و240 فدان من إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح على مستوى المحافظة، مع استمرار أعمال الحصاد والتوريد وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات للتوريد والاستفادة القصوى من هذا المحصول الاستراتيجي.

سعر توريد أردب القمح المحلي

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الدولة حددت سعر توريد أردب القمح المحلي بدرجة نقاوة 23.5 بقيمة 2500 جنيه للأردب زنة 150 كيلوجرامًا، بما يمثل حافزًا قويًا للمزارعين لتوريد محصولهم إلى المواقع الرسمية المعتمدة، ويسهم في تحقيق عائد اقتصادي مناسب لهم.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة قبل انطلاق موسم التوريد، من خلال تجهيز مواقع الاستلام والتخزين ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجهات التنفيذية المعنية، مع الالتزام الكامل بالضوابط الفنية المنظمة لعمليات الاستلام والتخزين، بما يضمن الحفاظ على جودة الأقماح الموردة وتقليل الفاقد.

وأضاف المحافظ أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لأعمال الحصاد والتوريد بالتنسيق والتعاون بين مديرية التموين برئاسة المهندس خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إلى جانب كافة الجهات المعنية، لتقديم أوجه الدعم والتيسيرات للمزارعين، والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجههم خلال عمليات التوريد.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية سرعة إنهاء إجراءات الاستلام وصرف المستحقات المالية للموردين في أسرع وقت، بما يشجع المزارعين على زيادة معدلات التوريد والمساهمة في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من القمح المحلي.

ودعا محافظ أسيوط جموع المزارعين إلى الالتزام بتوريد محصولهم إلى المواقع المعتمدة والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية لضمان نجاح موسم الحصاد والتوريد وتحقيق المستهدفات المطلوبة.