قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خادم أعمى لنتنياهو.. جدل واسع حول رئيس الشاباك الإسرائيلي الجديد
منتخب الناشئين يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة تونس في كأس أمم أفريقيا
الهند: ولاية كارناتاكا تلغي رسميًا حظر الحجاب في المؤسسات التعليمية
الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان تحصد مزيدا من الضحايا المدنيين
محمد عوض: تطوير منظومة التخطيط والمتابعة يجذب الاستثمارات
رامي إمام يكشف عن حقيقة تكفل الزعيم بسداد ديون مصر مقابل وضع صورته على الجنيه
مشروع إنقاذ الوعي وصناعة أجيال مستنيرة.. هل تنجح الثقافة في إعادة المسرح المدرسي؟
خبير تشريعات اقتصادية: الرئيس الأمريكي لا يملك سلطة مباشرة على قرارات الاحتياطي الفيدرالي
نزل 5 جنيهات تاني.. آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم
مسؤول عسكري سابق: إيران تسعى للخروج من الحرب بمكاسب استراتيجية تعزز مكانتها إقليميا ودوليا
الجيش الإسرائيلي: انتهت مناورة التألق والنار على الحدود الشرقية استعدادا لأي هجوم
مهرها.. فتاة بقنا تحرض ابن عمتها على إنهاء حياة والدها للزواج منها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تدعو لإعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت

الصين
الصين
القسم الخارجي

دعت وزارة الخارجية في الصين إلى إعادة فتح خطوط الملاحة في مضيق هرمز “في أسرع وقت ممكن”، مؤكدة أن استقرار الممرات البحرية يمثل ضرورة ملحة للاقتصاد العالمي ولسوق الطاقة الدولية، في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الخارجية الصينية، في بيان رسمي، إن المجتمع الدولي يطالب بضمان حرية الملاحة واستعادة حركة النقل البحري بصورة طبيعية، مشددة على ضرورة التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، بما يساهم في إعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وأكدت بكين أنها ستواصل العمل مع الأطراف الدولية لدعم المسار الدبلوماسي والمفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.
 

وجاءت التصريحات الصينية بالتزامن مع تصاعد القلق الدولي من تداعيات القيود المفروضة على الملاحة في المضيق، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه مؤثراً بشكل مباشر على أسعار النفط وحركة التجارة الدولية.

وتزامنت الدعوة الصينية، مع مباحثات رفيعة المستوى جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينج في العاصمة الصينية بكين، حيث ناقش الجانبان تطورات الحرب والتوترات المرتبطة بإيران وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب ملفات تجارية وجيوسياسية أخرى. 

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن بكين أبدت استعدادها للمساعدة في إعادة فتح المضيق، وضمان استمرار تدفق التجارة والطاقة.

ويرى مراقبون، أن التحرك الصيني يعكس قلقاً متزايداً لدى القوى الاقتصادية الكبرى من استمرار تعطل الملاحة في المضيق؛ لما قد يسببه من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، خاصة مع اعتماد العديد من الاقتصادات الآسيوية، وفي مقدمتها الصين، على واردات النفط القادمة من منطقة الخليج.

الصين هرمز الممرات البحرية الخارجية الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

شقق سكن لكل المصرين

تقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

إمام عاشور

مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

جوزيه مورينيو

لإعادة الانضباط داخل الفريق.. مورينيو يقترب من العودة إلى ريال مدريد

عمر مرموش

عمر مرموش يسعي للفوز بلقب كأس إنجلترا

فريق الزمالك

4 ملايين دولار.. صراع عربي على اللقب الأفريقي

بالصور

خمول الغدة الدرقية يُبطئ جسمك ويؤثر على صحتك العامة.. أعراضه وكيفية علاجه

قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية

برج القوس حظك اليوم السبت 16مايو 2026.. فكر جيدا قبل اتخاذ القرارات

برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات
برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات
برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات

تقليل السعرات الحرارية أبرزها.. عادات يومية بسيطة تحميك من أمراض الشيخوخة

فوائد تقليل السعرات الحرارية
فوائد تقليل السعرات الحرارية
فوائد تقليل السعرات الحرارية

وزير الرياضة يعيش تجربة الدريفت مع العالمي زردق في بطولة REV IT UP

وزير الرياضة
وزير الرياضة
وزير الرياضة

فيديو

كامل الباشا

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد