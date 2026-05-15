الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
ديني

وزارة الأوقاف تسير قافلة دعوية موسعة لأحياء عين شمس والمرج لنشر الوعي الديني

أحمد سعيد

سيّرت وزارة الأوقاف قافلة دعوية موسعة إلى أحياء عين شمس والمرج بمحافظة القاهرة، بمشاركة عدد من قيادات الدعوة، إلى جانب ٣٠ إمامًا من الأئمة المتميزين بمديرية أوقاف القاهرة، و٩٥ إمامًا من ديوان عام الوزارة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، وتفعيل مشروع «المساجد المحورية».

وزارة الأوقاف تُسيّر قافلة دعوية موسعة لأحياء عين شمس والمرج

وشمل برنامج القافلة إلقاء خطبة الجمعة بعدد من المساجد، تناولت عددًا من القضايا الدعوية والمجتمعية؛ حيث جاءت الخطبة الأولى بعنوان: «عشرُ ذي الحجةِ... فضائلُ وبشائر»، وهدفت إلى التوعية بفضائل أيام العشر الأُوَل من ذي الحجة، وبيان ما فيها من نفحات إيمانية وتجليات ربانية، والحث على اغتنامها بالإكثار من الطاعات، والعمل الصالح، والذكر، والتكبير، والتحميد، اقتداءً بهدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم الأزمنة الفاضلة.

كما تناولت الخطبة أهمية توسيع دائرة اليقين بالله سبحانه وتعالى، والثقة في كمال صدقه ووفائه لعباده، مع التأكيد أن هذه الأيام المباركة موسم عظيم للتقرب إلى الله تعالى، مصداقًا لقوله سبحانه: ﴿وَٱلۡفَجۡرِ وَلَیَالٍ عَشۡرࣲ﴾، وقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «فأكثروا فيهنَّ منَ التهليلِ والتكبيرِ والتحميدِ».

وجاءت الخطبة الثانية بعنوان: «العناية بالنظافة في كل الشئون العامة والخاصة»، وهدفت إلى ترسيخ قيمة النظافة بوصفها سلوكًا حضاريًا وعبادة جليلة، مع الدعوة إلى التمسك بسنن الفطرة، والمحافظة على النظافة الشخصية والعامة، وبيان أثر ذلك في بناء مجتمع صحي راقٍ، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِینَ وَیُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِینَ﴾، وقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ».

وهدفت القافلة إلى نشر الفهم الصحيح للدين، وتعزيز روح الانتماء الوطني، من خلال تناول القضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية، بأسلوب يجمع بين ثوابت الشريعة ومتطلبات الواقع.

وتأتي هذه القافلة ضمن جهود وزارة الأوقاف للتوسع في القوافل الدعوية بمختلف المحافظات، بما يسهم في بناء الوعي، وترسيخ القيم الإيجابية، ودعم استقرار المجتمع.

