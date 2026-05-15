استجابة عاجلة وتنسيق ميداني فعَّال.. وزارة الأوقاف والأجهزة المعنية تُزيل خطرًا أعلى مئذنة مسجد بمدينة نصر

شهد مسجد نور الهدى بشارع الميثاق أمام بنك مصر – فرع زهراء مدينة نصر – استجابة ميدانية عاجلة عقب ورود إخطار بوجود الهلال أعلى مئذنة المسجد في وضع مائل ومعرَّض للسقوط، بما استدعى التدخل الفوري؛ حفاظًا على سلامة المواطنين ورواد المسجد والمنطقة المحيطة.

وزارة الأوقاف والأجهزة المعنية تُزيل خطرًا أعلى مئذنة مسجد بمدينة نصر

وفور تلقي الإخطار، انتقل اللواء محمد عراقي - مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية، إلى موقع المسجد لمتابعة الموقف ميدانيًّا والوقوف على تفاصيل الحالة والإشراف المباشر على إجراءات التعامل معها، في إطار المتابعة المستمرة وسرعة الاستجابة لأي طوارئ تتعلق بالمساجد والمنشآت التابعة للوزارة.

وجرى التعامل مع الموقف من خلال تنسيق كامل وتعاون وثيق بين وزارة الأوقاف والأجهزة المعنية، بالتعاون مع اللواء الدكتور محمد الشربيني - مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وبمشاركة فرق الحماية المدنية العقيد شريف الشافعي، والمقدم خالد المسلماني، والنقيب سعد جمال، إلى جانب النقيب مهاب عادل من نجدة القاهرة، ومن قسم شرطة ثالث مدينة نصر الأمين إبراهيم بدر.

وباشرت قوات الحماية المدنية أعمالها فور وصولها إلى موقع المسجد؛ حيث تم التعامل مع الحالة بصورة مهنية ومنظمة، واتخاذ الإجراءات الفنية والاحترازية اللازمة لتأمين الموقع وإزالة مصدر الخطر بشكل آمن، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وتأمين محيط المسجد بالكامل.

وأكدت المتابعة الميدانية نجاح جهود التدخل السريع والتنسيق المشترك بين الجهات المشاركة في احتواء الموقف بكفاءة ودون أي تداعيات؛ حيث تمت إزالة الخطر والاطمئنان إلى عودة الأمور إلى طبيعتها بشكل كامل، مع انتظام الحركة بالمنطقة بصورة طبيعية.

ووجّهت وزارة الأوقاف الشكر إلى جميع الجهات والأطقم المشاركة على سرعة الاستجابة والتعاون الميداني الفعّال، مؤكدة استمرار التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، انطلاقًا من حرصها على توفير أعلى معايير السلامة داخل المساجد والمنشآت التابعة لها، بما يعكس جاهزية مؤسسات الدولة وتكامل أدوارها في خدمة المواطنين.