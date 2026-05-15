جيش الاحتلال يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان عدة بلدات في الجنوب اللبناني

أكد أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر إنذارات جديدة بإخلاء عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان، في مؤشر على اتساع نطاق التصعيد العسكري بالتزامن مع استمرار المفاوضات الرامية إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال «سنجاب» إن الإنذارات الإسرائيلية شملت بلدات مثل شبريحة ومعشوق وأنصارية وغيرها في قضاء صور، مشيرا إلى أن بعض هذه المناطق تتلقى تحذيرات للمرة الأولى منذ بداية التصعيد، مضيفا أن الغارة التي نفذها جيش الاحتلال فجر اليوم على بلدة الحوش لم تسفر عن إصابات، لكنها تعكس محاولة إسرائيلية لتوسيع عملياتها العسكرية داخل الجنوب اللبناني.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تواصل التحليق على ارتفاعات منخفضة فوق العاصمة بيروت، وخاصة في أجواء الضاحية الجنوبية، إلى جانب استمرار التحليق فوق عدة مناطق في الجنوب اللبناني، ما يزيد من حالة التوتر والترقب بين السكان.

وأشار «سنجاب» إلى أن التصعيد الحالي يتزامن مع آمال لبنانية بأن تفضي المفاوضات الجارية في واشنطن إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل بتنفيذ بنوده، خاصة مع اقتراب انتهاء مدة الاتفاق في 17 مايو الجاري، مضيفا أن الأوساط اللبنانية تترقب ما ستسفر عنه الاجتماعات الجارية في الولايات المتحدة خلال الساعات المقبلة.

