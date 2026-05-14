رئيس وزراء لبنان يبحث مع المنسّقة الأممية مستجدات انطلاق مسار المفاوضات

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نواف سلام، مساء اليوم في السرايا الحكومية، المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت.

وتناول اللقاء آخر التطورات السياسية والديبلوماسية على الساحة اللبنانية والإقليمية.

وتركّز البحث خلال الاجتماع على المستجدات المتعلقة ببدء مسار المفاوضات، في ظل الاتصالات الجارية والجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لدفع المساعي السياسية إلى الأمام.

كما جرى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، بما يساهم في دعم الاستقرار ومواكبة المرحلة الحالية، في ضوء التحديات القائمة والتطورات المتسارعة في المنطق.