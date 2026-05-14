مها أبو بكر: الناس ترى أن عمل المرأة في المنزل واجب عليها وليس فضلًا منها

أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في قضايا الأسرة، أن الزوجة عندما تبقى في المنزل وتقوم بإعداد الطعام للأسرة وتربية الأبناء، فإن لذلك قيمة اقتصادية، وتعد الزوجة مساهمة في الثروة التي يجمعها الزوج، معلقة: "الناس ترى أن عمل المرأة في المنزل واجبٌ عليها وليس فضلًا منها".

وأضافت مها أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها تؤيد مقترح النائبة أمل سلامة بشأن حصول الزوجة على نفقة عشرة سنوات، لأن هناك سيدات يعانين من مشكلات بعد الطلاق في سن متقدمة.

ولفتت إلى أن المقترح يشبه ما تحدث عنه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بشأن "حق الكد والسعاية"، موضحة أن الزوجة يحق لها الحصول على جزء من ثروة الزوج.

وأشارت إلى أن الكد والسعاية يكونان بناءً على الجهد الذي تبذله الزوجة داخل المنزل، مؤكدة أنها لم تحدد الأمر بنصف الثروة، لأن هناك عددًا كبيرًا من الرجال لا يمكن حصر ثرواتهم بالكامل.