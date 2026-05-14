مباراتان قاريتان في توقيت متقارب.. وانتقادات لغياب التنسيق

أثارت مواعيد المباريات النهائية القارية حالة من الجدل بين الجماهير العربية، بعدما تقرر إقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2 بين النصر وغامبا أوساكا بالتزامن تقريبًا مع مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر وغامبا أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا 2 يوم 16 مايو الجاري، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة القارية المرتقبة.

في المقابل، يأتي توقيت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية بفارق زمني لا يتجاوز ربع ساعة فقط، ما أثار استياء قطاع كبير من الجماهير والمتابعين بسبب صعوبة متابعة النهائيين في توقيت متقارب.

وانتقد متابعون غياب التنسيق بين الاتحادين الإفريقي والآسيوي فيما يتعلق بمواعيد النهائيات القارية، خاصة أن المباراتين تحظيان بمتابعة جماهيرية واسعة في الوطن العربي، سواء بسبب شعبية الزمالك أو وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي.

وتسبب تداخل المواعيد في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب البعض بضرورة مراعاة الجماهير عند تحديد مواعيد المباريات الكبرى، لتجنب تعارض الأحداث الكروية المهمة في نفس التوقيت.