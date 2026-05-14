قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفيق.. السياحة تدشن تطبيقًا إلكترونيًا لتعزيز خدمات ورقابة الحج السياحي| شاهد
رابطة الدوري الإيطالي تعلن الموعد النهائي لمواجهة روما ولاتسيو
ننتج 91% من احتياجاتنا.. صناعة الدواء: مصر من دول العالم المتقدم في صناعة الأدوية المثيلة
تفاصيل مفاوضات الأهلي لإنهاء عقد توروب
بناء الإنسان أولا.. مدبولي يطلق "المليون رخصة دولية" لتأهيل جيل ينافس في سوق العمل العالمي
أسعار السلع في نهاية الأسبوع.. تراجع ملحوظ في أسعار البيض والمكرونة وارتفاع في الزيوت
نواب البرلمان: تطوير التعليم بوابة الدولة لبناء جيل قادر على المنافسة العالمية
عائد شهري مرتفع .. إليك أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك
مسئول أمريكي سابق: واشنطن في "مأزق استراتيجي" مع إيران والفجوة مع إسرائيل تتسع
بعد فتاة دهب| نساء في حياة أحمد الفيشاوي أشهرهن ندى الكامل وحب فاشل لـ شيرين رضا
هل يجوز الإحرام للحج في شهر رمضان؟ علي جمعة يحيب
عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباراتان قاريتان في توقيت متقارب.. وانتقادات لغياب التنسيق

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

أثارت مواعيد المباريات النهائية القارية حالة من الجدل بين الجماهير العربية، بعدما تقرر إقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2 بين النصر وغامبا أوساكا بالتزامن تقريبًا مع مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر وغامبا أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا 2 يوم 16 مايو الجاري، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة القارية المرتقبة.

في المقابل، يأتي توقيت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية بفارق زمني لا يتجاوز ربع ساعة فقط، ما أثار استياء قطاع كبير من الجماهير والمتابعين بسبب صعوبة متابعة النهائيين في توقيت متقارب.

وانتقد متابعون غياب التنسيق بين الاتحادين الإفريقي والآسيوي فيما يتعلق بمواعيد النهائيات القارية، خاصة أن المباراتين تحظيان بمتابعة جماهيرية واسعة في الوطن العربي، سواء بسبب شعبية الزمالك أو وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي.

وتسبب تداخل المواعيد في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب البعض بضرورة مراعاة الجماهير عند تحديد مواعيد المباريات الكبرى، لتجنب تعارض الأحداث الكروية المهمة في نفس التوقيت.

دوري أبطال آسيا 2 الزمالك كأس الكونفدرالية الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيت التموين

عبر 40 الف منفذ.. طرح زجاجة زيت بسعر 27 جنيها والسكر ب 12.60 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

دواجن بيضاء

28 جنيها في الكيلو.. انهيار أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

أرملة وائل الإبراشي

أرملة وائل الإبراشي تدق ناقوس الخطر بسبب معاناة الأسرة بعد وفاة الزوج

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

معتمد جمال

موعد المؤتمر الصحفي لمعتمد جمال مدرب الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

الزمالك

مباراتان قاريتان في توقيت متقارب.. وانتقادات لغياب التنسيق

اتحاد جدة

الاتحاد يتقدم على الاتفاق بثنائية بالشوط الأول بالدوري السعودي

بالصور

هرمون شائع يطيل عمر مرضى سرطان المخ.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة في تركيا.. بالأصفر الجذاب

إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا

بعد فتاة دهب| نساء في حياة أحمد الفيشاوي أشهرهن ندى الكامل وحب فاشل لـ شيرين رضا

نساء في حياة أحمد الفيشاوي
نساء في حياة أحمد الفيشاوي
نساء في حياة أحمد الفيشاوي

لتسريع التعافي.. المشي بعد العمليات الجراحة يقلل المضاعفات

المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي
المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي
المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي

فيديو

وصية عبدالرحمن أبو زهرة

عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة

متحدثة الجيش الإسرائيلي وعبدالرحمن أبو زهرة

نسيتي دوره.. غضب واسع بعد نعي متحدثة جيش الاحتلال لعبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد