نجمة الجمباز الصاعدة شهد عمرو تخطف الأنظار بذهبية الجمهورية تحت 14 سنة

حققـت اللاعبة شهد عمرو إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل نجاحاتها، بعدما تُوجت بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 14 سنة، والتي أُقيمت داخل ستاد القاهرة الدولي يوم 4 مايو 2026، وذلك بعد تقديم أداء مميز حصدت من خلاله سكور 16.450.

وتشارك شهد ضمن صفوف نادي النادي شيراتون، تحت قيادة جهاز فني مميز يضم الدكتور محمد الخواجة، ومحمد قدري، وعزت الدوماني، إلى جانب نخبة من المدربين الذين كان لهم دور كبير في تطوير مستواها الفني والوصول بها إلى منصات التتويج.

كما تمثل شهد عمرو المنتخب المغربي للجمباز، مؤكدة قدرتها على المنافسة القوية وتحقيق الإنجازات في البطولات الكبرى.

وعبرت شهد عن سعادتها الكبيرة بالتتويج، موجهة الشكر إلى الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي على دعمه المستمر واهتمامه باللاعبين، كما وجهت الشكر إلى مسؤولي الاتحاد المغربي للجمباز وعلى رأسهم عبد الصادق البيطري، وعبد الإله رازيق، تقديرًا لما قدموه من دعم وثقة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأكدت شهد أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق بدون دعم أسرتها ومدربيها وإدارة النادي، مشيرة إلى أن هدفها القادم هو مواصلة حصد البطولات ورفع اسم نادي النادي شيراتون والمنتخب المغربي في المحافل الدولية المختلفة.