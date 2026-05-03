لينا حليقة تتألق بـ6 ميداليات في البطولة الإفريقية للجمباز الإيقاعي

واصلت أندية وادى دجلة تعزيز سجل إنجازاتها الرياضية، بعد تألق بطلة منتخب مصر للجمباز الإيقاعي (كبار)، لينا حليقة، في ختام فعاليات البطولة الإفريقية للجمباز الإيقاعي 2026، التي أُقيمت في جنوب أفريقيا.



ونجحت البطلة العالمية لينا حليقة في تحقيق إنجاز إفريقي مميز بحصد 6 ميداليات متنوعة، بواقع 4 ميداليات ذهبية في منافسات الفرق والطوق والصولجان والشريطة، إلى جانب ميداليتين فضيتين في منافسات أداة الكرة والفردي العام، لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الجمباز الإيقاعي على الساحة الإفريقية.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لأداء قوي ومستوى فني مرتفع قدمته لينا حليقة خلال منافسات البطولة، حيث أظهرت تفوقًا واضحًا في مختلف الأدوات، بما يعكس تطور رياضة الجمباز الإيقاعي في مصر وقدرتها على المنافسة القارية.



ويعكس تألق لينا حليقة حجم الجهود المبذولة من قبل أندية وادى دجلة في إعداد الأبطال، سواء على مستوى الأجهزة الفنية أو من خلال برامج التدريب المتطورة التي تعتمدها، والتي تستهدف الارتقاء بالمستوى الفني وصقل المهارات، للوصول إلى منصات التتويج في مختلف المحافل الدولية.



ويُعد هذا الإنجاز خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة مصر في رياضة الجمباز الإيقاعي، ودليلًا على نجاح استراتيجية تطوير المواهب، بما يمهد الطريق لتحقيق المزيد من النجاحات في البطولات القادمة على المستويين القاري والعالمي.

