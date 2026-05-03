القيادة الأمريكية بـ أفريقيا: جنديان مفقودان في المغرب والبحث مستمر

أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) عن فقدان جنديين أمريكيين في جنوب غرب المغرب، بعد مشاركتهما في مناورة عسكرية متعددة الجنسيات.

وأكدت القيادة أن الولايات المتحدة والمغرب ودولاً أخرى تتعاون في عمليات البحث.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، يوم السبت، أن 48 سفينة تم تغيير مسارها خلال العشرين يوماً الماضية، في إطار تطبيق إجراءات تهدف إلى ضمان الالتزام بالحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وأوضحت القيادة، في منشور عبر منصة "إكس"، أنها نشرت صورة للسفينة الحربية الأمريكية USS New Orleans أثناء إبحارها في بحر العرب، مشيرة إلى أن الصورة التقطت بتاريخ 28 أبريل، وذلك ضمن العمليات الجارية في سياق الحصار البحري.