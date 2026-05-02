بعد إعلان أمريكا سحب جزء من قواتها.. أسوشيتد برس: ألمانيا تركز على المصالح المشتركة

ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بدا متقبلا لإعلان وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) عن نية الولايات المتحدة سحب نحو 5 آلاف جندي من ألمانيا، قائلا إن سحب القوات كان متوقعاً، مؤكداً على الفائدة المتبادلة للانتشار الأمريكي طويل الأمد في أوروبا.

وقال بوريس بيستوريوس، إن أوروبا تُدرك ضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان أمنها داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة، والذي تُعد ألمانيا عضواً رئيسياً فيه، وتعمل على ذلك، مؤكداً أنها تفعل ذلك بالفعل.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أيضاً تستفيد من وجودها العسكري في القارة.

وقال بيستوريوس- في تصريحات صحفية-: "إن وجود الجنود الأمريكيين في أوروبا، وخاصة في ألمانيا، يصب في مصلحتنا ومصلحة الولايات المتحدة".

ووصف بيستوريوس هذه الخطوة، بأنها "متوقعة"، في إشارة واضحة إلى تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بسحب القوات من ألمانيا.

ومع ذلك، تُشير الانسحابات المُخطط لها خلال الأشهر الـ 6 إلى 12 شهرا القادمة، إلى تدهور جديد في العلاقات الأمريكية مع ألمانيا، ومع الحلفاء الأوروبيين عمومًا، حيث أعرب ترامب عن استيائه من عدم رغبة حلفاء الناتو في الانضمام إلى حملته مع إسرائيل ضد إيران، وانتقد بشدة، قادة، مثل المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وانتقد ميرتس، الأسبوع الماضي، الحرب في إيران، قائلاً إن الولايات المتحدة تتعرض "للإهانة" من قبل القيادة الإيرانية، وانتقد افتقار واشنطن للاستراتيجية.

وفي غضون ذلك، اتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام باتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة، وأعلن عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل على السيارات والشاحنات المُنتجة في التكتل إلى 25%، وهي خطوة من شأنها أن تُلحق ضررًا بالغًا بألمانيا، وهي مُصنِع رئيسي للسيارات.

ووصف أحد أعضاء البرلمان الأوروبي على الأقل زيادة الرسوم الجمركية بأنها "غير مقبولة"، واتهم ترامب بخرق التزام أمريكي آخر في مجال التجارة.

وسيمثل سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا نحو سُبع القوات الأمريكية البالغ عددها 36 ألف جندي والمتمركزة في البلاد، وهو انخفاض كبير، ولكنه ليس حاسماً، ولم يُفصح البنتاجون عن تفاصيل تُذكر بشأن القوات أو العمليات التي ستتأثر.