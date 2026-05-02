الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

بعد رفع فائدة الشهادات .. ما أعلى عائد ادخار حاليا في البنوك المصرية؟

أحمد أيمن

شهدت السوق المصرفية في مصر، تحركات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، بعد قيام عدد من البنوك برفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، في خطوة تعكس المنافسة بينها لجذب مزيد من السيولة من العملاء.

وبحسب التطورات الأخيرة، قررت خمسة بنوك زيادة العائد على الشهادات الثلاثية ذات الفائدة الثابتة، لتسجل أعلى مستوياتها منذ نحو عام. 

ويأتي ذلك في ظل سعي البنوك لتعزيز جاذبية الادخار بالجنيه المصري، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار.

سعر الفائدة في مصر

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها الأخير، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19%، و20% على الترتيب.

ويعقد البنك المركزي المصري، اجتماع أسعار الفائدة يوم الخميس 21 مايو المقبل وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار

في مقدمة البنوك، رفع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر العائد على الشهادات بنسبة 1.25%، ليصل إلى 17.25% سنويًا بدلًا من 16%، مع صرف العائد بشكل دوري، ما يعزز من جاذبية هذه الأوعية الادخارية لدى قطاع كبير من العملاء.

وفي السياق نفسه، طرحت بنوك أخرى مثل بنك القاهرة وميد بنك شهادات بعوائد تنافسية، في محاولة للحفاظ على قاعدة عملائها وجذب مدخرات جديدة من السوق.

أما البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد تصدر المشهد بعدما رفع سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية إلى نحو 17.5%، ليقدم أعلى عائد ثابت في السوق حاليًا، متفوقًا بذلك على البنوك الحكومية. 

كما طرح البنك شهادات بعائد متغير يصل إلى 19.5% سنويًا، مرتبط بسعر الفائدة لدى البنك المركزي، ما يمنح العملاء فرصة الاستفادة من أي زيادات مستقبلية في أسعار الفائدة.

ما سبب رفع فائدة الشهادات؟

تأتي هذه التحركات في ظل توجه البنك المركزي المصري إلى تبني سياسة نقدية حذرة، مع تثبيت أسعار الفائدة مؤخرًا، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم. 

وقد سجل معدل التضخم السنوي نحو 15.2% في مارس، مدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة وبعض العوامل العالمية.

ويُنظر إلى رفع العائد على الشهادات كوسيلة فعالة لدعم العملة المحلية، وتشجيع المواطنين على الادخار بالجنيه بدلاً من الاتجاه إلى بدائل أخرى مثل الذهب أو العملات الأجنبية. 

كما يعكس هذا التوجه تحولًا ملحوظًا مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت تراجعًا في أسعار الفائدة بعد انخفاض نسبي في التضخم.

أعلى شهادة ادخار رفع فائدة شهادات الادخار شهادات الادخار بالبنوك شهادة ادخار البنك الأهلي سعر الفائدة في مصر

ضياء العوضي
