10000 جنيه عائد شهري.. شهادات ادخار في البنك الأهلي بأعلى سعر فائدة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أفضل الطرق لاستثمار مدخراتهم بما يضمن لهم دخلاً شهرياً ثابتاً.

ويقدم البنك الأهلي المصري خيارات متنوعة من شهادات الادخار التي تتميز بعائد مرتفع، حيث يمكن للمواطن الحصول على مرتباً شهرياً يصل إلى 10,000 جنيه من خلال شهادتين ادخار.

الخيار الأول: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

وتعتبر هذه الشهادة هي الأعلى من حيث العائد في عامها الأول، وهي مناسبة لمن يرغب في الحصول على أكبر استفادة مادية سريعة بفائدة 21% سنوياً.

حيث تمنح الشهادة عائداً بنسبة 21% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة.

كيفية الحصول على 10,000 جنيه شهرياً:

ولكي تحصل على هذا المبلغ كعائد شهري خلال العام الأول، فإنك تحتاج إلى شراء شهادات بمبلغ 571,429 جنيه.

ولكن هذا العائد سيتغير بمرور الوقت؛ ففي السنة الثانية سيهبط الدخل الشهري لنفس المبلغ إلى حوالي 7,738 جنيه، ثم إلى 5,714 جنيه في السنة الثالثة.



الخيار الثاني: الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت

وتستهدف هذه الشهادة المواطن الذي يبحث عن مبلغ ثابت لوقت طويل دون تغيير طوال مدة الاستثمار.

حيث تمنح هذه الشهادة عائداً ثابتاً بنسبة 17.25% سنويًا، ويصرف بانتظام كل شهر طوال مدة الشهادة (3 سنوات).

كيفية الحصول على 10,000 جنيه شهرياً:

لتحقيق دخل شهري ثابت لا يتغير، تحتاج إلى استثمار مبلغ قدره 695,652 جنيه.

وتضمن هذه الشهادة بقاء قيمة الـ 10,000 جنيه ثابتة في كل شهر لمدة 36 شهراً متواصلة.

ويمكن استثمار أية مبالغ أخرى في الشهادتين حيث أن الحد الأدنى لشراء أي من الشهادتين هو 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن للعميل الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقات ائتمان وفقاً لشروط البنك.