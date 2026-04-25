أعلى عائد شهري بالبنوك 2026 .. مقارنة بين أفضل 3 شهادات ادخارية في مصر

في ظل التحركات المستمرة للسياسات النقدية، تتصدر شهادات الادخار المشهد داخل السوق المصرفي المصري، ويبحث المواطنين عن أفضل شهادات ادخار بعائد شهري وفائدة مرتفعة.

ومع التحديثات الأخيرة التي أقرتها البنوك في أبريل 2026، اشتدت المنافسة بين البنوك الحكومية والخاصة لتقديم أعلى عائد يضمن دخلاً شهرياً مستقراً للمواطنين.

ووفقاً لآخر تحديث بالبنوك لأسعار الفائدة منذ أيام قليلة فإليكم أعلى ثلاث شهادات إدخارية ذات عائد شهري بالبنوك:

أولاً: الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 17.25% في كلاً من بنكي الأهلي ومصر

حيث أنه بعد التعديلات الأخيرة، رفعت البنوك الحكومية سعر الفائدة على الشهادات الثابتة لضمان استقرار العائد طوال مدة الاستثمار.

ورفع البنك الأهلي المصري الفائدة على(الشهادة البلاتينية) وقام بذلك أيضاً بنك مصر لشهادة القمة.

سعر الفائدة في الشهادتين: 17.25% سنوياً

دورية الصرف: شهرياً

المدة: 3 سنوات

على أن يكون الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاته

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 90%

مع إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية.

كما لا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء مع تطبيق شروط الاسترداد.

حساب العائد الشهري:

مبلغ 50,000 جنيه يمنح عائداً شهرياً 718.75 جنيه

مبلغ 100,000 جنيه يمنح عائداً شهرياً 1,437.5 جنيه

مبلغ 500,000 جنيه يمنح عائداً شهرياً 7,187.5 جنيه

ثانياً: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

وتستهدف هذه الشهادة من يرغب في تحقيق أعلى عائد خلال السنة الأولى ثم عائد أقل تدريجياً في السنوات التالية.

وهذه الشهادة متاحة في البنك الأهلي المصري، ويوجد بديل مماثل في بنك مصر باسم شهادة ابن مصر

سعر الفائدة: 21% في السنة الأولى، 16.25% في السنة الثانية، 12% في السنة الثالثة

دورية الصرف: شهرياً

المدة: 3 سنوات

والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاته

ويمكن الاقتراض وإصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة

كما يمكن الاسترداد بعد 6 أشهر وفقاً لجدول الاسترداد

حساب العائد الشهري في السنة الأولى:

مبلغ 50,000 جنيه يمنح 875 جنيه شهرياً

مبلغ 100,000 جنيه يمنح 1,750 جنيه شهرياً

مبلغ 500,000 جنيه يمنح 8,750 جنيه شهرياً

وبالتأكيد ينخفض هذا العائد في السنوات التالية مع تراجع قيمة الفائدة

ثالثاً: شهادة "برايم" ذات العائد الشهري المرتفع

ومتاحة هذه الشهادة في بنك مصر وفي البنوك الخاصة من خلال مصرف أبو ظبي الإسلامي.

ويصل سعر الفائدة في هذه الشهادة إلى 18% سنوياً

دورية الصرف: شهرياً

المدة: 3 سنوات

والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

وتقدم عائد ثابت ومستقر طوال مدة الشهادة.

كما تخضع لرقابة البنك المركزي المصري ومعايير الصيرفة الإسلامية.

حساب العائد الشهري:

مبلغ 100,000 جنيه يمنح عائداً شهرياً 1,500 جنيه.

مبلغ 500,000 جنيه يمنح عائداً شهرياً 7,500 جنيه.