قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد التقدم بطلب إحاطة.. الكهرباء تستجيب وتمنح تسهيلات لحل أزمة العدادات الكودية
الحق اشتري ذهب.. مفاجأة بشأن الأسعار وموعد الارتفاعات
دخان في قمرة القيادة يجبر طائرة تايوانية على الهبوط في مطار ياباني
اخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 12 يونيو 2026
سحب نصف مليون سيارة فورد إكسبيدشن بسبب عيوب خطيرة
غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان
توزيع خطابات ندب مراقبي وملاحظي الثانوية العامة غداً .. وقبول الإعتذارات الأحد
بصافرة مصرية.. كوريا الجنوبية تقلب الطاولة على التشيك وتحصد أول ثلاث نقاط في المونديال
الطقس اليوم.. استمرار الأجواء الحارة والرطوبة عالية بنسب ملحوظة
أمريكا تتخلى عن الناتو وتخفض عدد الطائرات والسفن الحربية المخصصة للحلف
مستقر عند 6125 جنيها .. آخر تحديث لعيار 21 في الصاغة اليوم
تبدأ بعد 8 أيام| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ..مواعيد رسمية نهائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عدو يغزو السماء.. كيف يهدد طائر المينا الهندي الحياة البرية؟

طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي
أمينة الدسوقي

لم يكن دخوله إلى مصر صاخبا أو مثيرا للانتباه جاء بهدوء، كأي طائر مهاجر يبحث عن موطن جديد، لكنه سرعان ما كشف عن وجه آخر أكثر خطورة فخلال سنوات قليلة، تحول طائر المينا الهندي من زائر عابر إلى أحد أكثر الكائنات الغازية إثارة للقلق، بعدما تمددت مستعمراته من سيناء إلى القاهرة والدلتا ومدن القناة، مهددا الطيور المحلية والمحاصيل الزراعية وحتى بعض المنشآت الحيوية.

هذا الطائر الذي يصفه العلماء بـ«الفئران الطائرة» بسبب ذكائه الشديد وقدرته العالية على التكيف والمراوغة، لم يعد مجرد طائر زينة هارب من قفص، بل أصبح قضية بيئية تستدعي تحركًا رسميًا واسع النطاق.

من الهند إلى مصر رحلة غازي لا يعرف الحدود

تعود أصول طائر المينا الهندي إلى جنوب آسيا، لكن قدرته الاستثنائية على التأقلم مع البيئات المختلفة مكنته من الانتشار في عشرات الدول حول العالم وفي مصر، جرى تسجيل ظهوره لأول مرة أواخر تسعينيات القرن الماضي في شبه جزيرة سيناء، قبل أن يبدأ رحلة توسع تدريجية نحو المحافظات الأخرى.

ومع مرور الوقت، نجح الطائر في تأسيس تجمعات مستقرة والتكاثر بأعداد متزايدة، مستفيدًا من وفرة الغذاء وقلة المفترسات الطبيعية، ليصبح واحدًا من أكثر الأنواع الغازية انتشارًا في البيئة المصرية.

اعتراف دولي بالخطر

لم تأتي المخاوف من فراغ، فقد سبق أن صنف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) طائر المينا الهندي ضمن قائمة أخطر 100 كائن حي غازي على مستوى العالم، كما وضعه ضمن أكثر الطيور الغازية تدميرًا للتنوع البيولوجي.

وفي عام 2019، أدرجه الاتحاد الأوروبي رسميًا ضمن أخطر الأنواع الدخيلة التي تهدد النظم البيئية في القارة الأوروبية، بعدما أثبتت الدراسات قدرته على إحداث أضرار بيئية واقتصادية واسعة النطاق.

الحرب على الطيور المحلية

في عالم الطيور، لا يؤمن المينا بمبدأ التعايش.

يتميز هذا الطائر بسلوك عدواني يجعله يسيطر على مساحات واسعة حول أعشاشه، ويرفض وجود أي منافس بالقرب منه ومع تزايد أعداده، بدأ في طرد الطيور المحلية من أماكن تعشيشها، والاستيلاء على الأعشاش، بل وتدمير البيض وصغار الطيور الأخرى.

وتحذر الدراسات البيئية من أن استمرار هذا السلوك قد يؤدي إلى تراجع أعداد بعض الأنواع المحلية واختلال التوازن البيولوجي الذي استقرت عليه البيئة المصرية لعقود طويلة.

تهديد مباشر لمائدة المصريين

لا تتوقف خطورة المينا عند حدود الحياة البرية فالطائر يُعرف بأنه كائن "انتهازي" يتغذى على كل ما يجده تقريبًا، وهو ما يجعله مصدر قلق متزايد للقطاع الزراعي إذ يهاجم المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل الفراولة والمانجو والتفاح، كما يتغذى على الحبوب والثمار في مراحل نموها المختلفة.

الأمر لا يقتصر على الزراعة فقط، فالمينا يستهدف أيضًا زريعة الأسماك في المناطق المائية الضحلة، ما ينعكس سلبًا على الإنتاج السمكي ويهدد جانبًا من منظومة الأمن الغذائي.

ناقل محتمل للأمراض والأوبئة

من أخطر ما يميز هذا الطائر طبيعة غذائه المتنوعة، إذ لا يمانع في التغذي على الجيف وبقايا الحيوانات النافقة والفضلات ومخلفات الطعام.

هذه العادات الغذائية تجعل منه وسيطًا محتملاً لنقل العديد من الميكروبات والطفيليات والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وهو ما يضاعف المخاوف الصحية المرتبطة بانتشاره المتزايد في المناطق السكنية والزراعية.

خطة علمية لمحاصرة «المينا»

أمام هذا التوسع السريع، أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة إطلاق برنامج علمي وميداني متكامل للحد من انتشار الطائر وتقليل تأثيراته البيئية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن ملف الأنواع الدخيلة والغازية أصبح من أولويات الدولة في إطار جهود حماية التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية.

وتعتمد الخطة الحكومية على عدة محاور رئيسية تشمل:

الرصد والمتابعة وتنفيذ برامج ميدانية لرصد أماكن انتشار الطائر وتحديد بؤر تجمعاته الرئيسية، مع إعداد خرائط دورية لمتابعة تطور أعداده واتجاهات انتشاره.

ثانيا تجفيف مصادر التكاثر من خلال إزالة الأعشاش القائمة وسد الفتحات والتجاويف التي يستخدمها الطائر في التعشيش داخل المباني والمنشآت المختلفة، بما يحد من فرص تكاثره.

ثالثا تقليص مصادر الغذاء من خلال تغطية صناديق القمامة، وتشديد أعمال النظافة في الأسواق والموانئ، ومنع ترك بقايا الطعام والمخلفات الزراعية مكشوفة، للحد من جاذبية المناطق الحضرية لهذا الطائر.

رابعا حماية الطيور المصرية من خلال توفير صناديق أعشاش مصممة خصيصًا للطيور المحلية بحيث تمنع دخول المينا الهندي، بما يساعد الأنواع الأصلية على استعادة مواقعها الطبيعية.

خامسا التوعية المجتمعية و إطلاق حملات توعية تحذر من تربية الطائر أو إطلاقه في البيئة الطبيعية، وتشجع المواطنين على الإبلاغ عن التجمعات الكبيرة للمساهمة في جهود المكافحة.

طائر المينا الهندي طائر المينا المينا الهندي الفئران الطائرة أصول طائر المينا الهندي أصول طائر المينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفع 1520.. صعود سريع في سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

حدود السحب اليومي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي 2026

عصير القصب

مادة خطرة في عصير القصب .. حماية المستهلك يكشف مفاجأة صادمة بـ طوخ

ترامب ونتنياهو

4 بنود سرية في اتفاق إيران.. ترامب يفاجئ نتنياهو بصفقة تغير وجه الشرق الأوسط

زيادة الأجور

زيادة المرتبات وإلغاء الدعم العيني.. ما الذي ينتظره الموظفون خلال الأيام المقبلة؟

سعر الذهب

5250 جنيها.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق الآن| اعرف الكيلو بكام؟

البطيخ

حقيقة وجود البطيخ المسرطن في السوق المصرية.. خاص

ترشيحاتنا

جمال شعبان

نصائح طبية من جمال شعبان بخصوص الحجامة والأدوية الحديثة

الطقس

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على القاهرة وشمال البلاد.. والعظمى 34 درجة

الأرصاد

قبل ما تنزل.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الجمعة 12 يونيو

بالصور

ختام فعاليات القوافل التعليمية المجانية للثانوية العامة بالوادي الجديد

قوافل تعليمية
قوافل تعليمية
قوافل تعليمية

الملوخية الناشفة على أصولها.. وصفة اقتصادية بطعم لا يقاوم

ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد