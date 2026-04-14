تفاصيل أحدث شهادة ادخارية بعائد سنوي متناقص يتجاوز 20% مع صرف شهري .. خدمات

يشهد السوق المصرفى المصرى شهادة ادخارية جديدة بعائد سنوي متناقص يُصرف شهريًا ولمدة ثلاث سنوات، في إطار توجه يستهدف تعظيم العائد على مدخرات الأفراد وتوفير أدوات استثمارية مرنة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية. ويبلغ العائد 20.5% في السنة الأولى، و16.5% في السنة الثانية، و12.5% في السنة الثالثة، مع بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

وتتاح الشهادة للأفراد الطبيعيين بحد أدنى للشراء 50 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه، بما يتيح شريحة واسعة من العملاء الاستفادة من عائد دوري منتظم. كما تتيح إمكانية الاسترداد بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار، إلى جانب الاقتراض بضمانها بنسبة تصل إلى 95% من قيمتها، وفق الضوابط المعمول بها.

ويعكس طرح الشهادة توجهاً نحو تنويع المنتجات الادخارية وتعزيز إدارة السيولة لدى العملاء، من خلال صيغة عائد متدرج يحقق أعلى نسبة في العام الأول ثم ينخفض تدريجيًا على مدار مدة الشهادة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية ميدبنك لتطوير باقة منتجاته المصرفية للأفراد، بالتوازي مع التوسع في شبكة الفروع وماكينات الصراف الآلي، ودعم التحول الرقمي والشمول المالي بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية.