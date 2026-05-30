قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصاب بجروح وكدمات متفرقة.. ضبط المتهم بالتعدي على جاره في الدقهلية
الجيش الإيراني: إسقاط مسيرة من طراز "أوربيتر" في أجواء جزيرة قشم
لإعادة الحجيج.. رئيس بعثة الحج يعلن موعد انطلاق الجسر الجوي بين جدة والقاهرة
بعد فحوص طبية.. طبيب ترامب يؤكد أنه «مؤهل تماما» لأداء مهامه الرئاسية
مستشار المرشد الإيراني: ترامب يخون الدبلوماسية بمواصلته الحصار
الدفاع الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكرانيا في مقاطعة سومي
بعد شكاوى المواطنين.. الشيوخ يطالب بخطة طوارئ لعدم تكرار أزمة ماكينات الـ ATM بالأعياد
رحيل وشيك.. تفاصيل مخطط الوداد المغربي لخطف صفقة الأهلي
سفراء التتش.. حكاية غزو الموهوبين من شباب الأهلي دوريات أوروبا
طارق السيد بيشتغل إية؟.. تفاصيل خناقة جديدة بين ثنائي الأهلي والزمالك
خلاف أسري انتهى بمأساة.. مصرع فتاة قاصر على يد والدها في سوهاج
الأوقاف: لا يجوز تصوير الأضحية خلال التضحية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بين مطرقة الإيجار وسندان عدم الاستقرار.. نجار بطور سيناء يروي معاناته بحثًا عن لقمة العيش

صديق مصطفى صديق في ورشة نجارة مطالب بنقلها بسبب الإيجارات
صديق مصطفى صديق في ورشة نجارة مطالب بنقلها بسبب الإيجارات
ايمن محمد

في رحلة بحثه عن حياة أفضل وفرصة عمل مستقرة، جاء المواطن صديق مصطفى صديق، الذي يعمل نجارًا، إلى مدينة طور سيناء أملًا في الاستقرار والمشاركة في تنمية المحافظة، إلا أن الواقع – بحسب وصفه – كان أكثر صعوبة مما توقع، في ظل ارتفاع الإيجارات وعدم استقرار أماكن العمل والسكن.

وقال صديق إن الحرفيين في جنوب سيناء يعانون من أعباء متزايدة بسبب ارتفاع إيجارات الورش والشقق السكنية، إلى جانب تعرضهم بشكل متكرر لمطالبات بإخلاء الورش، رغم احتوائها على معدات وآلات ثقيلة يصعب نقلها من مكان إلى آخر، الأمر الذي يضاعف من حجم المعاناة والخسائر المادية.

وأوضح أن الانتقال المستمر من ورشة إلى أخرى يهدد استقرار العمل، ويؤثر بشكل مباشر على مصدر رزقه، خاصة مع ارتفاع تكاليف النقل وإعادة تركيب المعدات وتجهيز أماكن العمل الجديدة، مؤكدًا أن الحرفيين يسعون فقط إلى فرصة عمل مستقرة تضمن لهم حياة كريمة.

وأضاف أن كثيرًا من الحرفيين الوافدين إلى جنوب سيناء جاءوا بدافع العمل والمشاركة في التنمية، لكنهم اصطدموا بواقع الإيجارات المرتفعة وعدم توافر ورش دائمة بأسعار مناسبة، ما يجعلهم يعيشون بين ضغوط المعيشة ومخاوف فقدان مصدر الرزق في أي وقت.

وطالب صديق مصطفى صديق الجهات المعنية بدعم الحرفيين وأصحاب المهن اليدوية، من خلال تخصيص قطع أراضٍ أو توفير ورش مناسبة بأسعار معقولة، بما يحقق الاستقرار المهني لهم، ويسهم في استمرار عجلة التنمية داخل المحافظة.

 

جنوب سيناء نجار طور سيناء ارتفاع الإيجار الاستقرار العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

منتخب مصر

القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها

محمد صلاح

تعليق ناري من ميدو بعد الهجوم على محمد صلاح بسبب إعلانه الأخير

منتخب مصر

موعد ومكان مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

اتحاد الكرة

الكاف يخطر اتحاد الكرة بموعد حاسم لتراخيص الأندية

الكاف

الكاف يوجه إنذارًا للأندية المشاركة إفريقيًا قبل انطلاق الموسم الجديد

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

ترشيحاتنا

متى آخر وقت نحر الأضحية؟

متى آخر وقت لـ نحر الأضحية؟ اليوم.. فاحذر تأخيرها إلى هذه الساعة

أذكار الصباح

أذكار الصباح.. لا تغفل عنها ورددها الآن

فضل تكبيرات العيد

ما فضل تكبيرات العيد بعد كل صلاة؟ باقي فرصتان فاغتنمهما لـ8 أسباب

بالصور

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

بي واي دي تختبر Great Han الجديدة.. سيدان كهربائية فاخرة بمدى يقترب من 1000 كم

Great Han
Great Han
Great Han

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد