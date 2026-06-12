قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط 11 طن دقيق مدعم فى حملات على المخابز السياحية
بسبب وضع أمني.. إخلاء المنطقة الأمنية في مطار هامبورج
بالقاهرة والمحافظات.. موعد صلاة الجمعة اليوم 12 يونيو 2026 م
بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل
الموالح تتصدر القائمة.. الصادرات الزراعية تتخطى 5 ملايين طن وفتح 21 سوقًا عالميًا جديدًا
رغم تكثيف الهجمات الأوكرانية.. محلل سياسي: التقدم الروسي في دونيتسك مستمر
بلا اخطاء.. خالد الغندور يتغنى بالحكام المصريين في كأس العالم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.. القومي للأمومة يحمي الأطفال من الاستغلال
فرج عامر: هناك تفاوت كبير في المهارات الكروية بين فرق كأس العالم
محافظ أسيوط: مبادرة بأيدينا نجملها بدير الجنادلة تجسد روح التطوع والمشاركة المجتمعية
بالكاجوال ...ياسمين الخطيب تستعرض أناقتها عبر إنستجرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رغم تكثيف الهجمات الأوكرانية.. محلل سياسي: التقدم الروسي في دونيتسك مستمر

الهجمات الأوكرانية
الهجمات الأوكرانية
رحمة سمير

أكد المحلل السياسي الدكتور سمير أيوب أن الحديث عن تباطؤ الهجوم الروسي في أوكرانيا لا يعكس واقع الميدان، مشيراً إلى أن القوات الروسية تواصل تقدمها داخل مناطق دونيتسك ومناطق أخرى بوتيرة «بطيئة لكنها منظمة ومنسقة»، بهدف إلحاق خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني مع تثبيت خطوط دفاعية تمنع أي هجمات مضادة مستقبلية.

وأوضح أيوب، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن روسيا تعتمد حالياً على القصف المكثف بالصواريخ بعيدة المدى واستهداف تجمعات القوات الأوكرانية قبل التقدم البري، لافتاً إلى أن المدن التي تسيطر عليها موسكو يتم تحصينها بشكل يمنع التخلي عنها مستقبلاً، خاصة في المناطق التي تعد من أبرز خطوط الدفاع الأوكرانية منذ عام 2014.

ورأى «أيوب» أن تكثيف استخدام أوكرانيا للطائرات المسيّرة يعكس اعتماد كييف والدول الأوروبية الداعمة لها على هذا النوع من الأسلحة بعد تراجع قدراتها في توفير المعدات الثقيلة والصواريخ المتطورة، مضيفا أن الهجمات بالمسيّرات قد تعرقل بعض التحركات الروسية، لكنها لا تستطيع تغيير موازين القوى على الجبهة، محذراً من أن توسيع نطاق استخدامها قد يدفع موسكو إلى ردود أكثر حدة.

وأشار المحلل السياسي إلى أن طبيعة الدعم الغربي لأوكرانيا تغيرت مقارنة ببداية الحرب، حيث تراجعت إمدادات الأسلحة الثقيلة لصالح دعم إنتاج المسيّرات، كما اعتبر أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية لم تحقق التأثير المتوقع على القرار الروسي، مؤكداً أن موسكو تواصل عملياتها العسكرية رغم استمرار الدعم الغربي لكييف.
 

الهجمات الأوكرانية دونيتسك التقدم الروسي محلل سياسي ومنظمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

زيادة الأجور

زيادة المرتبات وإلغاء الدعم العيني.. ما الذي ينتظره الموظفون خلال الأيام المقبلة؟

محمد صلاح

الكومي عن ذكر اسم محمد صلاح في أغنية افتتاح المونديال: أنا رأسي مرفوعة

الزمالك

18 مليون جنيه.. فاركو يقدم شكوى ضد الزمالك

كأس العالم

3 حالات طرد في الافتتاح.. مباراة جنوب أفريقيا والمكسيك تكتب فصلا استثنائيا بتاريخ كأس العالم

فيستون مايلي

أمير هشام يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

افشه

الأهلي يستقر على رحيل أفشة وشريف

معتمد جمال

انقسام في الزمالك بشأن معتمد جمال

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

محافظ أسوان يشهد تسليم عقود تشغيل ومساعدات لذوى الهمم والعمالة غير المنتظمة

الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص

قنا.. الوحدة المحلية بقوص تصدر 42 نموذج تصالح نهائى

وزير الأوقاف

في عيدها القومي.. محافظ المنوفية يستقبل وزير الأوقاف علي هامش افتتاح "المسجد القبلي" بمنشأة سلطان بمنوف

بالصور

بعد 18 عاما من الانتظار.. 220 أسرة تستغيث لتسليم شقق أبراج الياسمين بالزقازيق

جانب من الاستغاثة
جانب من الاستغاثة
جانب من الاستغاثة

ختام فعاليات القوافل التعليمية المجانية للثانوية العامة بالوادي الجديد

قوافل تعليمية
قوافل تعليمية
قوافل تعليمية

الملوخية الناشفة على أصولها.. وصفة اقتصادية بطعم لا يقاوم

ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد