موسكو تتهم كييف باستهداف فريق إزالة ألغام قرب محطة زابوروجيا النووية

أعلنت إدارة محطة زابوروجيا للطاقة النووية، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار المعلن في منطقة المحطة، بعدما قامت طائرة مسيّرة أوكرانية بإسقاط ذخيرة على أفراد مجموعة إزالة الألغام تابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وجاء في بيان صادر عن إدارة المحطة -أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة- أن الهجوم أسفر عن إصابة 5 عسكريين، حيث تلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة.

وأفاد البيان بأن هذا الحادث وقع خلال الساعات الأولى من وقف إطلاق النار المفروض للسماح بأعمال الصيانة على خط دنيبروفسكا ذي الجهد العالي (750 كيلوفولت)، وهو خط حيوي لضمان سلامة محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وشدد البيان أن ما جرى يمثل انتهاكا صارخا للضمانات التي قدمها الجانب الأوكراني.

وفي وقت سابق، حمّلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الدول الغربية المسؤولية الأساسية عن الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرة إلى أن استمرار الغرب في إمداد كييف بشحنات الأسلحة يغذي هذه الاستهدافات الخطيرة.

وتعد محطة زابوروجيه الأكبر من نوعها في أوروبا، وتضم ستة مفاعلات متوقفة عن إنتاج الطاقة وفي وضع "الإغلاق البارد" منذ سبتمبر 2022. وتخضع المحطة حاليًا لإدارة وتشغيل شركات تابعة لـ "روساتوم" الروسية، وتتعرض ومحيطها بمدينة إينيرجودار لضربات مكثفة تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية - في بيان - أنه تم اليوم الإفراج عن 185 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، وتم تسليم 185 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية في المقابل، مشيرة إلى أن الجنود الروس العائدين موجودون حاليًا في بيلاروسيا، حيث تعمل معهم مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، يانا لانتراتوفا.

وأضافت أنه بعد تلقيهم الدعم النفسي والطبي اللازم، سيُنقل الجنود الروس إلى روسيا الاتحادية لمتابعة العلاج والتأهيل في المرافق الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وأشار البيان إلى أن الإمارات العربية المتحدة، قدمت وساطة إنسانية خلال عودة المقاتلين الروس.