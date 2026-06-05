قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى عزام يجتمع بمنتخب الشباب ويؤكد دعم اتحاد الكرة لهم ببطولة شمال أفريقيا
برلماني: تقنين الشقق الفندقية يضاعف الطاقة الاستيعابية وينعش الاستثمار السياحي
مصطفى بكري يزف بشرى سارة بشأن تعديلات مرتقبة لتسهيل التصالح على مخالفات البناء
العثور على 35 كلبًا نافقًا داخل قرية سياحية بالإسماعيلية.. والجهات المختصة تحقق
مصر تسترد أربع قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة| صور
10 أفلام وثائقية تتنافس على جوائز مهرجان الداخلة السينمائي
خلال 10 أيام.. انتشال 11 جثمانا من النيل بالقناطر الخيرية وتسليمهم لذويهم
مدير مهرجان كان: الاستعداد للدورة الـ 80 بدأ.. ونرحب بعودة نتفليكس
تحرك مفاجئ داخل البرلمان ضد الأوقاف بسبب أرض الزمالك .. تفاصيل
إلحق اظبط المنبه.. تفاصيل مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026
رسميا إعلان نتيجة صفوف النقل إلكترونيا في الجيزة.. احصل عليها من هذا الرابط
موسكو تتهم كييف باستهداف فريق إزالة ألغام قرب محطة زابوروجيا النووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موسكو تتهم كييف باستهداف فريق إزالة ألغام قرب محطة زابوروجيا النووية

محطة زابوروجيا
محطة زابوروجيا
أ ش أ

أعلنت إدارة محطة زابوروجيا للطاقة النووية، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار المعلن في منطقة المحطة، بعدما قامت طائرة مسيّرة أوكرانية بإسقاط ذخيرة على أفراد مجموعة إزالة الألغام تابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وجاء في بيان صادر عن إدارة المحطة -أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة- أن الهجوم أسفر عن إصابة 5 عسكريين، حيث تلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة.

وأفاد البيان بأن هذا الحادث وقع خلال الساعات الأولى من وقف إطلاق النار المفروض للسماح بأعمال الصيانة على خط دنيبروفسكا ذي الجهد العالي (750 كيلوفولت)، وهو خط حيوي لضمان سلامة محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وشدد البيان أن ما جرى يمثل انتهاكا صارخا للضمانات التي قدمها الجانب الأوكراني.

وفي وقت سابق، حمّلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الدول الغربية المسؤولية الأساسية عن الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرة إلى أن استمرار الغرب في إمداد كييف بشحنات الأسلحة يغذي هذه الاستهدافات الخطيرة.

وتعد محطة زابوروجيه الأكبر من نوعها في أوروبا، وتضم ستة مفاعلات متوقفة عن إنتاج الطاقة وفي وضع "الإغلاق البارد" منذ سبتمبر 2022. وتخضع المحطة حاليًا لإدارة وتشغيل شركات تابعة لـ "روساتوم" الروسية، وتتعرض ومحيطها بمدينة إينيرجودار لضربات مكثفة تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية - في بيان - أنه تم اليوم الإفراج عن 185 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، وتم تسليم 185 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية في المقابل، مشيرة إلى أن الجنود الروس العائدين موجودون حاليًا في بيلاروسيا، حيث تعمل معهم مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، يانا لانتراتوفا.

وأضافت أنه بعد تلقيهم الدعم النفسي والطبي اللازم، سيُنقل الجنود الروس إلى روسيا الاتحادية لمتابعة العلاج والتأهيل في المرافق الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وأشار البيان إلى أن الإمارات العربية المتحدة، قدمت وساطة إنسانية خلال عودة المقاتلين الروس.

محطة زابوروجيا للطاقة النووية القوات الأوكرانية وزارة الدفاع الروسية وكالة أنباء سبوتنيك الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

امتحانات

مصدر بتعليم الجيزة: إعلان نتيجة صفوف النقل خلال ساعات وإتاحتها على موقع المديرية

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

ذهب

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

هنا جودة

هنا جودة تتأهل لربع نهائي بطولة مقدونيا ستار كونتيندر لتنس الطاولة بمنافسات الفردي

الغندور

الغندور يوجه رسالة قوية بشأن ضرورة حسم البطولات داخل أرض الملعب وحده

عبدالرحمن غريب

الاتحاد السعودي يخطف هدف الهلال المحتمل.. عبدالرحمن غريب يقترب من العميد

بالصور

تبدو صحية| أكلات تضر القولون وتسبب الانتفاخ.. احذر منها

أطعمة نعتقد بانها صحية تسبب الانتفاخ واضطرابات القولون
أطعمة نعتقد بانها صحية تسبب الانتفاخ واضطرابات القولون
أطعمة نعتقد بانها صحية تسبب الانتفاخ واضطرابات القولون

أرخص 5 سيارات زيرو مناسبة للبنات والسيدات.. صور

سيارات البنات والسيدات
سيارات البنات والسيدات
سيارات البنات والسيدات

مشروب منعش للصيف.. طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع
طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع
طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

لماذا يتم تجاهل اضطراب ADHD لدى الفتيات؟.. تعرف على الأسباب والأعراض الخفية

أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد
أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد
أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد

فيديو

أرخص مقاتلة شبحية في العالم

أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

كهربا

كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد