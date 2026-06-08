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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير طهران لدى موسكو: مضيق هرمز سيظل مفتوحا بشروط جديدة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفاد كاظم جلالي، سفير إيران لدى موسكو، بأن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا للملاحة الدولية، لكن بشروط جديدة تحددها السلطات الإيرانية والعُمانية حصرا.


وشدد الدبلوماسي الإيراني في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، أن طهران لا تنظر إلى مسألة فرض رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز على أنها تنازل، بل كحل عملي لمشكلة افتعلتها واشنطن وتل أبيب.

وأشار إلى أن البلدين يقدمان خدمات أمنية ولوجستية لضمان سلامة العبور، ومن الطبيعي أن تقابل هذه الجهود برسوم محددة، على غرار ما يحدث في الممرات المائية الدولية الأخرى.

واعتبر أن الولايات المتحدة وإسرائيل هما المسؤولان عن إغلاق المضيق نتيجة عدوانهما الأخير، مؤكدا أن طهران غير مهتمة بإبقاء الممر مغلقا، لكن الواقع الإقليمي المتغير يفرض آليات إدارة جديدة.

وتجري مفاوضات بين طهران ومسقط لوضع إطار تعاوني لإدارة المضيق، فيما تستبعد إيران أي دور لأطراف خارجية في هذا الملف الحيوي.

مضيق هرمز السلطات الإيرانية طهران تل أبيب واشنطن

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