ويز إير تعلن تعليق رحلاتها إلى إسرائيل مؤقتًا

أعلنت ويز إير ، أنها ستعلق رحلاتها إلى إسرائيل مؤقتًا يومي 8 و9 يونيو، ردًا على تصاعد التوتر مع إيران.



وأوضحت الشركة ، أن "استئناف الرحلات إلى إسرائيل مُخطط له حاليًا في 10 يونيو، رهناً بتطورات الوضع.

وتظل سلامة وأمن الركاب والطاقم على رأس أولويات الشركة، وهي تواصل مراقبة الوضع عن كثب بالتنسيق مع الجهات المختصة".

من جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه من المتوقع أن يستمر تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران لعدة أيام.

وأوضحت الإذاعة، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط، حيث من المتوقع أن يتم حشد عدة كتائب احتياطية، مع تعزيز القوات على الحدود، وبشكل خاص على خط التماس في الضفة الغربية وعلى الحدود الأردنية.

كما أشارت الإذاعة إلى أن تعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط قد بدأت هذا الصباح في قيادة الجبهة الداخلية، مشيرة إلى أن هذه القوات هي قوات إنقاذ جاهزة للوصول إلى مواقع تحطم الصواريخ.