قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد غيبوبة 4 سنوات.. القصر الملكي يعلن وفاة أميرة تايلاندية عن عمر 47 عاما
أيهما أفضل أصلي تحية المسجد أم أستمع لخطبة الجمعة؟.. أمين الفتوى يجيب
استعدادات مكثفة لموعد صرف مساعدات «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة
الجمعة الساعة كام.. مواقيت الصلاة اليوم 12 يونيو 2026 بالقاهرة والمحافظات
إداراة ترامب تخطط لترحيل إيرانيين إلى أفريقيا الوسطى
7 آلاف جنيه.. آخر سعر لعيار 24 في تعاملات اليوم
بسمة وهبة تتحدث عن مشكلات كأس العالم 2026 من الثعابين إلى العواصف وتأشيرات إيران
دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة.. احرص عليه حتى غروب الشمس
النص الكامل لموضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
تفاصيل أعلى سعر دولار في تداولات اليوم في السوق الرسمية.. ما القصة؟
هند الضاوي: ذرائع إسرائيل لاحتلال أراضي لبنان فقدت مصداقيتها أمام العالم
ترامب: أنهينا الحرب مع إيران اليوم بمذكرة تفاهم قوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ختام فعاليات القوافل التعليمية المجانية للثانوية العامة بالوادي الجديد

قوافل تعليمية
قوافل تعليمية
منصور ابوالعلمين

اختتمت أمس الخميس فعاليات القوافل التعليمية المجانية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد، والتي نُفذت للعام الثالث عشر على التوالي تحت شعار "بناء الإنسان.. أساس التنمية"، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشهدت فعاليات اليوم الختامي حضور محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، وجمعة وكيل المديرية، لمتابعة سير المحاضرات والاطمئنان على انتظام التنفيذ وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب المشاركين.

وجاء تنفيذ القوافل تحت إشراف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة والممثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في إطار جهود الدولة لدعم طلاب الثانوية العامة من خلال تقديم مراجعات نهائية مجانية على أيدي نخبة من المعلمين المتخصصين، بما يسهم في تخفيف العبء المادي عن الأسر المصرية، والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، وتعزيز الوعي لدى الطلاب.

الوادي الجديد اخبار الوادي قوافل تعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفع 1520.. صعود سريع في سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

قنوات تبث مباريات كأس العالم

اتفرج ببلاش .. قنوات مجانية على النايل سات تبث مباريات كأس العالم 2026

حدود السحب اليومي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي 2026

قطع المياه

قطع المياه 16 ساعة عن عدة مناطق في الجيزة لتنفيذ أعمال تطهير شبكات.. تفاصيل

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026.. ترددات محدثة لمشاهدة بجودة عالية

ترامب ونتنياهو

4 بنود سرية في اتفاق إيران.. ترامب يفاجئ نتنياهو بصفقة تغير وجه الشرق الأوسط

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق الآن| اعرف الكيلو بكام؟

سعر الذهب

5250 جنيها.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب

ترشيحاتنا

مخبز

تحرير 29 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في حملات بالغربية.. وهذه عقوبة الجريمة

الرئيس السيسي

نائب : اجتماع الرئيس السيسي بشأن حوكمة التعيينات يرسخ دولة الكفاءة

الخضار

الطماطم والبامية تشتعلان في الأسواق .. نواب يكشفون لـ صدى البلد كواليس الأزمة والحلول

بالصور

ختام فعاليات القوافل التعليمية المجانية للثانوية العامة بالوادي الجديد

قوافل تعليمية
قوافل تعليمية
قوافل تعليمية

الملوخية الناشفة على أصولها.. وصفة اقتصادية بطعم لا يقاوم

ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة

لو عندك مشاكل في النظر أو عينك بتوجعك .. لازم تعرف المادة دى

النظر
النظر
النظر

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش.. ليمون ونعناع مع الصودا

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش
طريقة عمل مشروب المصايف المنعش
طريقة عمل مشروب المصايف المنعش

فيديو

الاسرة السورية

استغاثة مصري بعد إصابته بـ45 غرزة بالوجه في مشاجرة مع أسرة سورية.. واتهامات متبادلة

مصطفى قمر

بفكرة غير متوقعة .. مصطفى قمر يظهر في هيئة هيكل عظمي بكليب أنا

السائق

مشهد صادم على دائري المنيب وتهديد بالموت .. سائق تريلا يرقص أثناء القيادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد