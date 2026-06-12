ختام فعاليات القوافل التعليمية المجانية للثانوية العامة بالوادي الجديد

اختتمت أمس الخميس فعاليات القوافل التعليمية المجانية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد، والتي نُفذت للعام الثالث عشر على التوالي تحت شعار "بناء الإنسان.. أساس التنمية"، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشهدت فعاليات اليوم الختامي حضور محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، وجمعة وكيل المديرية، لمتابعة سير المحاضرات والاطمئنان على انتظام التنفيذ وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب المشاركين.

وجاء تنفيذ القوافل تحت إشراف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة والممثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في إطار جهود الدولة لدعم طلاب الثانوية العامة من خلال تقديم مراجعات نهائية مجانية على أيدي نخبة من المعلمين المتخصصين، بما يسهم في تخفيف العبء المادي عن الأسر المصرية، والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، وتعزيز الوعي لدى الطلاب.