الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصحة: سحبنا ترخيص مزاولة المهنة من ضياء العوضي وأي بروتوكول علاجي لازم يمر بإجراءات

وزير الصحة
وزير الصحة
هاني حسين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن أي معلومة لا يمكن أن تتحول لبروتوكولات علاجية لعلاج المرضى إلا بعد تجارب سريرية ومراجعة نقدية صارمة من الجهات العلمية المختصة قبل تطبيقها .

وقال حسام عبد الغفار  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي “ المذاع على قناة “ صدى البلد”: ”أي دعاوى  غير علمية جريمة بحق المريض".

وتابع حسام عبد الغفار :" الدولة  سحبت ترخيص مزاولة الطب من ضياء العوضي وهذا حكم مؤسسي رسمي يؤكد ان ممارسات هذا الشخص تشكل خطرا على الصحة العامة للمصريين".

وأكمل حسام عبد الغفار :"تم شطب الطبيب من النقابة وسحب ترخيص مزاولة المهنة  وزارة الصحة سحبت الترخيص وأغلقت عيادة الدكتورضياء العوضي بسبب ممارساته الخاطئة ".

ولفت حسام عبد الغفار :" صحة المصريين ليست مجال للأراء والرؤى وأي بروتوكول علاجي لازم يمر بمراحل صارمة قبل تطبيقه ".

وتابع أن هناك تعاون مستمر بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهناك كود إعلامي طبي واضح  وإذا تم التأكد من أن المعلومة الطبية تشكل خطرا يتم اتخاذ الإجراءات الطبية حيالها. 
 

الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء
