دجل طبي.. أحمد موسى: فيه ناس ماتت بسبب نظام الطيبات لضياء العوضي

أكد الإعلامي احمد موسى، أن هناك انتشار لظاهرة الدجل الطبي على مواقع التواصل الاجتماعي وهناك معلومات مغلوطة ترتبط بصحة المصريين.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تتفشي هذه الظاهرة ويأتي بعض الناس في وسائل الإعلام يستضيفون ناس يقولو، أمورا قد تؤدي للوفاة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"للأسف بعض الناس تصدق ما يقال بسبب هشاشة الوعي في مجال الصحة والطب".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"من فترة طلع الدكتور ضياء العوضي وتحدث عن نظام الطيبات وفيه ناس ماتت بسبب نصائحه الطبية".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" دي وقائع حقيقية وموجودة وفيه ناس جالها مصايب كتيرة جدا".

