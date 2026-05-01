توقعات أحمد موسى مع مشجع زملكاوى تنتصر بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة

حسم الأهلي قمة الدوري المصري رقم 132 لصالحه، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات المسابقة.

والجدير بالذكر أن الإعلامي أحمد موسي قد توقع نتيجة مباراة القمة مع مشجع زملكاوي عبر بمنصة أكس بفوز الأهلي ٣ أهداف علي الزمالك و علق قبل المباراة قائلا:"وانا كمااااان سعود باشا الأهلي فاز ٣

‏وكل عام وأنتم بخير .

‏منتظر تهنئتك للأهلي بعد الماتش".

بدأت المباراة بحذر من الفريقين، وكاد الزمالك أن يفتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة عن طريق عدي الدباغ، إلا أن تسديدته مرت أعلى مرمى مصطفى شوبير.

ونجح الأهلي في فرض سيطرته تدريجيًا، ليتمكن أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 17 بعد عرضية مميزة من طاهر محمد طاهر. وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.



اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولاتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.