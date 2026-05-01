رسائل قوية من أحمد موسى قبل لقاء القمة: الليلة مباراة لها طعم مختلف

حرص الإعلامي أحمد موسى على دعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»:«شجعوا الأهلي وبس.. بعد ساعة ونصف ينطلق الديربي الحقيقي بين الأهلي والزمالك. الليلة مباراة لها طعم مختلف. وبإذن الله نفوز ويهتف الجمهور: بيب بيب أهلي. يلا يا أهلي.. الفوز ثم الفوز، لا بديل عن الفوز. دعواتكم».

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي، مساء اليوم، نحو المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة حسم لقب الدوري المصري، في قمة تحمل طابعًا مصيريًا في سباق التتويج.

مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، في الثامنة مساء اليوم الجمعة ضمن لقاءات الجولة الخامسة بالبطولة المحلية.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة الخامسة

واصل الزمالك تربعه على قمة مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة و6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث بعد انتهاء الجولة الرابعة.

